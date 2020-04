Kolejny tytuł Paramountu zamiast do kin trafi do sieci

3 2 1





13 marca Paramount Pictures z powodu koronawirusa odwołało kinowe premiery dwóch swoich filmów:(który miał trafić na duże ekrany 20 marca) i(pierwotnie miał się pojawić w kinach 3 kwietnia). Oba ostatecznie ominą dystrybucję kinową i trafią od razu do sieci. Choć przy każdym z tytułów wybrano inną formę cyfrowej dystrybucji.pójdzie w ślady. Od 5 maja będzie w Stanach dostępny na płatnych platformach VOD.Sytuacjawykrystalizowała się już jakiś czas temu. Paramount sprzedał ten film platformie Netflix, która również planuje udostępnić ją swoim użytkownikom w maju.miało swoją premierę w kinach w Wielkiej Brytanii w listopadzie ubiegłego roku. Jest to historia Timmy'ego i Marco, dwóch przyjaciół z sąsiedztwa, którzy chodzą do tego samego liceum w Peckham. Kiedy Marco zostaje pobity przez szkolnych kumpli Timmy'ego, przyjaciele stają po przeciwnych stronach barykady w niekończącej się wojnie gangów, w której nie ma zwycięzców, są jedynie ofiary...