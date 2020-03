Koronawirus Biuletyn: Nad czym wstrzymano prace?

Zdjęcia do widowiska Marvelazostały wstrzymane. Wszystko przez podejrzenie, że reżyser Destin Daniel Cretton zarażony jest COVID-19. Cretton odizolował się od świata i oczekuje na wynik testu. Zdjęcia kręcone były w Australii. [za: The Hollywood Reporter] Orlando Bloom ujawnił, że prace nad serialemzostały wstrzymane. Zdjęcia odbywały się w Pradze. Teraz Bloom ma nadzieję, że zdąży wrócić do Stanów zanim zacznie obowiązywać zakaz lotów z Europy do USA, jaki wydał prezydent Trump. [za: Deadline]Prace nad siódmym, ostatnim, sezonem netfliksowego serialuzostały wstrzymane. Zdjęcia kręcono w Los Angeles. Decyzja nastąpiła dzień po tym, jak burmistrz LA zarządził zakaz zgromadzeń liczących powyżej 50 osób. [za: Deadline]Apple zarządził przerwanie prac nad drugim sezonem serialu. Jego gwiazdami są Jennifer Aniston Reese Witherspoon . [za: The Hollywood Reporter]Apple i Skydance zdecydowały również o wstrzymaniu prac nad serialem. Zdjęcia kręcone są w Irlandii, gdzie wprowadzono zakaz większych zgromadzeń ludzi. Serial bazuje na kultowym cyklu sf Isaaca Asimova "Fundacja". Jego gwiazdami są Jared Harris Lee Pace . [za: Deadline]Na co najmniej dwa tygodnie wstrzymane zostały prace nad nowym, 16. sezonem, serialu. Do realizacji pozostały jeszcze cztery odcinki. [za: Deadline]Paramount Pictures zdecydowało się o wstrzymaniu premier dwóch kolejnych tytułów. Są to:(które miało wejść do kin 20 marca) i(którego premiera planowana była na 3 kwietnia). [za: The Hollywood Reporter]Wstrzymane zostały prace nad netfliksowym filmem. Za projekt odpowiada Ryan Murphy , a w obsadzie są m.: Nicole Kidman Meryl Streep . Wstępnie planuje się, że zdjęcia ruszą ponownie w połowie kwietnia. Opóźnienie prac nad filmem prawdopodobnie doprowadzi do przełożenia na później zdjęć do serialu, którym Murphy miał się zająć po. [za: Deadline]Universal TV zdecydowało o wstrzymaniu prac nad netfliksowym serialem, applową antologiąoraz serialem dla nowej platformy Peacock. [za: Deadline]NBCUniversal nakazuje przerwanie prac nad większością swoich seriali. Decyzja dotyczy co najmniej 35 tytułów, w tym:. [za: Deadline]CBS TV Studios nakazało przerwanie prac nad większością swoich seriali. W przypadku tytułów, w których do nakręcenia zostały 1-2 odcinki, prace nie zostaną już wznowione i seriale będą miały skrócone sezony. W innych przypadkach ekipy wrócą na plan po opanowaniu pandemii. Wśród tytułów, na które wpłynęła powyższa decyzja są:. [za: Deadline]