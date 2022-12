Komediowa petarda z Borysem Szycem: "Kryptonim Polska" jako nowy serial już w CANAL+

NAJLEPSZE RECENZJE:

"Bareja byłby zadowolony" Janusz Wróblewski



"Rozrywka i refleksja w jednym" Anita Werner



"Szyc niezwykle podobny do jednego wysoko dotowanego krużganka" Paweł Wroński"



"Autoportret w krzywym zwierciadle na sterydach"

"Po latach okaże się czymś w rodzaju MISIA, to znaczy komediową kapsułą czasu" Michał Oleszczyk



"Komedia, która jest śmieszna, zabawna i dowcipna. O faszystach, Białymstoku i disco-polo" Kuba Wojewódzki



"Gdyby Robert Bąkiewicz zgłosił się do konkursu na swojego sobowtóra, na bank przegrałby z Borysem Szycem" PigOut



"Kawał dobrej komedii, z której teksty są tak świeże, że mogą przejść do języka potocznego" Michał Kołodziejczyk



Komediowa satyra na absurdy polskiej rzeczywistości. " Kryptonim Polska ", prosto z kina trafiła do CANAL+ w specjalnej 3-odcinkowej wersji. W rolach głównych: Borys Szyc · Jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów 2022 roku, tylko w CANAL+ w wersji odcinkowej.· Scenariusz autorstwa Łukasza Sychowicza Jakuba Rużyłło – twórców THE OFFICE PL · Brawurowa komedia wytykająca przywary obu stron ideologicznej Polski.Dwa wykluczające i zwalczające się nawzajem wizje Polski, odmienne pomysły na życie, a w tym wszystkim gorące uczucie, które rodzi się pomiędzy bohaterami z różnych środowisk.Gdyby nie kontuzja, Staszek ( Maciej Musiałowski ) byłby dziś gwiazdą Ekstraklasy. Gdyby nie złamane serce, Pola ( Magdalena Maścianica ) nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. On to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana ( Borys Szyc ). Ona – aktywistka i uosobienie wszystkiego, z czym Staszek i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć.Czy ich miłość ma jakikolwiek szanse i sens? To, co zaczęła strzała amora, skończy się prawdziwą lawiną komicznych zajść, w których udział wezmą media, politycy, jeden dziarski ksiądz, (nie)przypadkowy obywatel Włoch i masa osób z totalnie różnych parafii.Jakby to powiedział Roman: Ku chwale na kwartale! Do zobaczenia przed ekranami.Serial " Kryptonim Polska " już w CANAL+ online i na antenie CANAL+ PREMIUM.