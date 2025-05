Na Filmwebie niezbyt wysoka ocena. Netflix i tak zleca 2. sezon

Będą kolejne "Cztery pory roku"

Zwiastun serialu "Cztery pory roku"

to najnowszy hit platformy Netflix. Swoją premierę serial miał na początku maja i wyniki oglądalności są tak dobre, że dwa tygodnie później władze platformy są już pewne tego, że chcą więcej odcinków.Serial inspirowany jest filmemz 1981 roku. Sam Alda pojawił się w epizodzie w nowym show.Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate ( Tina Fey ) i Jack ( Will Forte ), Nick ( Steve Carell ) i Anne ( Kerri Kenney ) oraz Danny ( Colman Domingo ) i Claude ( Marco Calvani ). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe.Na razie nie wiemy nic o tym, czego możemy spodziewać się w drugim sezonie.