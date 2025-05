Adam Driver gwiazdą komedii w stylu "Kac Vegas"

"Blow Up The Chat" – co wiemy o filmie?

Getty Images © Rodin Eckenroth

Komediowe role Adama Drivera

Zwiastun filmu "Biały szum"

Projekt jest opisywany jako. Bohaterami filmu będzie grupa przyjaciół, która podczas sowicie zakrapianej nocy przypadkiem udostępnia wiadomości ze swojego prywatnego czatu. Aby uniknąć skasowania i nie zniszczyć sobie życia, muszą usunąć wszystkie ślady po wycieku, zanim wzejdzie słońce. Driver ma przewodzić grupie jako spięty, nieobeznany z technologią profesor.Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Jeff Schaffer , znany z komedii " EuroTrip ", a także seriali " Wirtualna liga " czy " Pohamuj entuzjazm ".Warner Bros. chce szybko rozpocząć prace nad projektem opisywanym jako jeden ze najśmieszniejszych, jakie w ostatnich miesiącach krążyły po Hollywood. Już niedługo możemy spodziewać się kolejnych nowinek obsadowych. "Blow Up The Chat" ma trafić na ekrany w 2026 roku. Driver może pochwalić się współpracami z takimi legendarnymi reżyserami, jak Francis Ford Coppola Martin Scorsese czy Michael Mann . Jednak przez ostatnie lata nie odchodził od poważnych ról dramatycznych. Jego współpraca z Noah Baumbachem – ostatnio przy filmie " Biały szum " – zapewniała jednak o jego komediowym talencie. Używał go też na planie serialu " Dziewczyny ", z którym był związany przez sześć sezonów. Czterokrotnie pojawiał się też jako gościnny prowadzący programu " Saturday Night Live ", biorąc udział w rozmaitych skeczach.