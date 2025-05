Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Kleks 2" stał się przebojem?

Danny Maccabee ( Adam Sandler ) spotyka dziewczynę swoich marzeń ( Brooklyn Decker ). By zakamuflować powiedziane jej lekkomyślnie kłamstwo, mężczyzna zmusza swoją lojalną asystentkę Katherine ( Jennifer Aniston ) do udawania jego wkrótce-byłej-żony. Kiedy pojawiają się kolejne kłamstwa, zatuszować je pomagają włączone do gry dzieci Katherine i wkrótce wszyscy trafiają na Hawaje, gdzie czeka na nich absurdalny, wymykający się spod kontroli weekend, który ujawnia, gdzie leżą granice wytrzymałości i jak daleko można posunąć się dla miłości.

Just Go with It

W finałowej części trylogii "Zagubiona kula" Lino, który właśnie wyszedł z więzienia, chce za wszelką cenę pomścić Charasa. Razem z Julią ściga więc Areskiego, który po powrocie do Francji stał się też celem komendanta Resza i jego ludzi. Rozpoczyna się szalone polowanie, w trakcie którego dochodzi do intensywnych starć między członkami nowych, nietrwałych sojuszy. W ostatnim rozdziale historii starzy wrogowie jednoczą się przeciwko wspólnemu przeciwnikowi, aby zachować życie i poznać prawdę.

Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii – Filipa zwanego Golarzem…

Sara - była żołnierka oddziałów specjalnych, której syn znika w konsulacie USA - robi wszystko, co w jej mocy, żeby go odnaleźć i odkrywa mroczny spisek.

(Miniserial) Behawiorystka i kryminolożka Lejla wraca do małej społeczności, położonej gdzieś w Szwecji. To miejsce budzi w niej mieszane uczucia. To właśnie w tym miasteczku była w młodości przetrzymywana jako zakładniczka przez nieznanego sprawcę, ale też właśnie tam wreszcie znalazła swój dom z emerytowanym już policjantem, Valterem. Krótko po powrocie Lejli znika pewna dziewczyna. Gdy Valter i Lejla próbują odkryć, co się z nią stało, Lejla musi stawić czoło własnym mrocznym sekretom, których długo nie dopuszczała do świadomości. Okazuje się, że cała wioska skrywa tajemnice. Czy to możliwe, że historia właśnie się powtarza?