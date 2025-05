Netflix: Top 10 tygodnia – "Cztery pory roku" nadal na szczycie

Where the Crawdads Sing

Bella Swan to szukająca swego miejsca w świecie, zagubiona nastolatka, cicha marzycielka. Kiedy poznaje przystojnego, błyskotliwego i intrygującego Edwarda Cullena, nie zdaje sobie sprawy, że znajomość ta wstrząśnie jej życiem i zmieni je na zawsze. Zrealizowana z rozmachem historia o zakazanym, burzliwym i niebezpiecznym romansie młodego wampira i śmiertelniczki.

Mówiono jej, że jej marzenie jest zbyt wielkie, że ma nieodpowiednią płeć i pochodzi z niewłaściwego miejsca, aby kiedykolwiek zostać światową gwiazdą, ale tylko głupcy stawiają przeciwko Bichocie. Dokument wyprodukowany przez This Machine w reżyserii Cristiny Costantini śledzi drogę Karol od skromnych początków w Medellín w Kolumbii do światowej sławy. Artystka udowadnia krytykom, jak bardzo się mylili, wyruszając w historyczną, bijącą rekordy trasę koncertową. To wyjątkowe spojrzenie na determinację, talent i nieustępliwą etykę pracy, które wyniosły Karol G na szczyt i utorowały drogę kolejnym pokoleniom Latynosek.