Komiks o pełnej wampirów Filadelfii doczeka się ekranizacji

Studio Levantine Films odpowiedzialne m.in. za film" nabyło prawa do ekranizacji komiksu. W planach jest serialowa ekranizacja.Twórcami wydanego przez Image Comics pierwowzoru są Rodney Barnes (scenariusz) i Jason Shawn Alexander (rysunki). Komiks łączy konwencję kryminału noir z horrorem. To opowieść o małomiasteczkowym policjancie Jimmy'm Sangsterze, który wraca do rodzinnej Filadelfii, by pochować zamordowanego ojca. Bohater natrafia jednak na sekret, który postawi jego świat na głowie. Okazuje się, że miasto, które niegdyś symbolizowało wolność, zostało ogarnięte przez korupcję, biedę, bezrobocie, przemoc i... wampiry. Barnes , scenarzysta komiksu, pracował wcześniej przy serialach. Rysownik Alexander znany jest z komiksowych serii