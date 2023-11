Zapomnijcie o "Wykiwać klawisza". Będzie nowy remake "Najdłuższego jardu"

Scenarzysta "Lakers. Dynastii zwycięzców" wymyśli nowy "The Longest Yard"

Zwiastun filmu "Wykiwać klawisza"

Szczegóły nowegonie są na razie znane. Opracować je ma Rodney Barnes , scenarzysta skasowanego niedawno serialu HBOOryginał -, a sam film dostał statuetkę dla najlepszej komedii.Bohaterem oryginału był Paul Crewe, była gwiazda futbolu amerykańskiego. Po bójce z kobieta, która go utrzymywała, uciekał przed policją, ale został złapany. Trafił na półtora roku do więzienia. Tam daje się przekonać do zorganizowania drużyny więźniów, która rozegra mecz ze strażnikami.Film doczekał się już jednego remake'u. To komediaBohaterem tej wersji ponownie był Paul Crewe. Tym razem trafił do więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu. Na polecenie naczelnika więzienia organizuje drużynę, która ma rozegrać mecz ze strażnikami. Wśród pomocników Crewe'a jest legendarny trener Nate Scarborough, w którego wcielił się Reynolds