Komiksowa diablica Mercy Sparx w drodze na duży ekran

Studio MGM nabyło prawa do ekranizacji serii komiksowej "Mercy Sparx". Scenariusz ma napisać Nick Shafir.Tytułową bohaterką jest diablica wysłana z misją na Ziemię. Ukrywając się między ludźmi przechodzi egzystencjalny kryzys i zaczyna dostrzegać szarą strefę między dobrem a złem. Stawia to pod znakiem zapytania jej misję. Twórcą serii jest Josh Blaylock.Scenariusz Shafira będzie podobno przypominać żeńską wersję " Constantine'a ". Za produkcję odpowiadają studia The Picture Company i Assemble Media.