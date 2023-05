Koniec afery? Nowe zasady walki o Oscary

Oscary: co budziło kontrowersje

Przypomnijmy, że Andrea Riseborough otrzymała nominację do Oscara za rolę w filmie. I choć już w listopadzie otrzymała nominację do 38. Film Independent Spirit Awards (nazywanych "niezależnymi Oscarami"), jej obecność w walce o statuetkę Akademii uznano za wielką niespodziankę, wręcz szok.Powodem tego był fakt, żepraktycznie nikt nie widział w kinach. Zaczęło się więc szemranie na temat tego, jak to możliwe, że taki film został zauważony przez członków Akademii. Pojawiły się mniej lub bardziej zawoalowane sugestie, że w czasie kampanii na rzecz Riseborough sięgano po nieprzepisowe sztuczki.Bo kampania odbywała się oddolnie. Wyłożono prywatne pieniądze a nie studia czy firmy PR-owej, aby zainteresować członków Akademii, by obejrzeli film na oscarowej platformie i jeśli im się spodoba przekonali swoich znajomych do jego obejrzenia. I tak się też stało. Jennifer Aniston zorganizowała na przykład u siebie w domu pokaz filmu. Wiele osób dzieliło się swoimi entuzjastycznymi opiniami w mediach społecznościowych (na przykład Kate Winslet , która pisała o Riseborough , że jest to najlepiej zagrana przez kobietę rola, jaką widziała w życiu).Oscary 2024. Co zmienia się w zasadach walki o statuetki?. Jedna pokazy takie nie mają statusu FYC (for your consideration), co oznacza, że wytwórnie i firmy PR-owe nie mogą ich organizować, finansować ani reklamować.Posty nie są zakazane. Jednakże nie można w nich mówić o preferencjach wyborczych, swoich decyzjach, strategiach, a także o wymaganiach kwalifikacyjnych, w tym o nowych standardach inkluzywności mających na celu promowanie różnorodności w procesie nominacji.