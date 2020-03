Koronawirus: Polskie kina pozostaną zamknięte do odwołania

Getty Images © Hindustan Times

Wygląda na to, że akcja #zostańwdomu potrwa dłużej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało właśnie, że po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności instytucji kultury oraz szkół artystycznych."Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą", czytamy na stronie ministerstwa.Przypomnijmy, że wg pierwotnego rozporządzenia instytucje kultury miały pozostać nieczynne do 26 marca.