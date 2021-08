Startuje 9. edycja konkursu na krótki film o Wrocławiu, którego uczestnicy ponownie zmierzą się z interpretacją hasła: "Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!".

Temat i cel konkursu

Harmonogram edycji 2021

Nagrody

Nagrody główne ufundowane przez Organizatora konkursu:

Nagrody dodatkowe ufundowane przez Partnerów konkursu:

Spot promocyjny konkursu

Letnie Spotkanie Filmowe

Wydział Promocji Miasta i Turystyki zaprasza do udziału w 9. już edycji konkursu na krótki film o Wrocławiu, który wpisał się w kulturalny kalendarz miejskich wydarzeń. Po kilku latach przerwy "Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!" znów wraca, aby dać szansę twórcom odkryć niezwykłość stolicy Dolnego Śląska. Laureaci mogą zdobyć nagrody pieniężne oraz kursy i upominki umożliwiające rozwój zawodowy.Konkurs adresowany jest zarówno do profesjonalistów, agencji reklamowych, jak i do amatorów. Materiały wideo powinny trwać 30 lub 60 sekund. W tym roku zostaną przyznane 3 nagrody główne w kategoriach: ogólny film o Wrocławiu / wrocławskie krasnale/animacja. Zgłoszone filmy powinny oddawać oryginalny charakter i klimat Wrocławia oraz stanowić interpretację hasła konkursowego: "Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!". Uczestnicy będą mogli pokazać, jak miasto ich inspiruje, czym przyciąga i co sprawia, że czują się w nim dobrze – jaki w ich opinii jest Wrocław.21.05. 2021 r. – inauguracja, start promocji03.09.2021 r. – ostateczny termin zgłaszania prac10.09-20.09.2021 r. – głosowanie na nagrodę publiczności24.09.2021 r. – rozstrzygnięcie konkursuw kategorii ogólnej – 6000 PLNw kategorii wrocławskie krasnale – 6000 PLNw kategorii animacja – 7000 PLN- nagroda rzeczowa w postaci monitora, tabletu graficznego oraz słuchawek ufundowana przez Studio Dash Dot Creations z siedzibą: ul. Gen. K. Pułaskiego 52, Wrocław - partnera konkursu- płatny staż w Grupa MagicLine ufundowana przez Grupę MagicLine z siedzibą: ul. Zagrodnicza 19/5 , Wrocław – partnera konkursu- karnet Honorowego Widza Teatru AST, który będzie gwarantował podwójne zaproszenia na wszystkie premiery spektakli dyplomowych w sezonie artystycznym 2021/2022 ufundowany przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu z siedzibą: ul. Braniborska 59, Wrocław – partnera konkursu- zaproszenie do udziału w próbach do spektaklu dyplomowego Wydziału Lalkarskiego w reżyserii Dudy Paivy w październiku 2021 r. i możliwość realizacji materiału wideo "making of" oraz jego promocja na stronie i social mediach ufundowane przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu z siedzibą: ul. Braniborska 59, Wrocław – partnera konkursu- zaproszenie na wybrany przez partnera plan filmu kręconego przy wsparciu Dolnośląskiego Funduszu Filmowego (miejsce i termin zostaną ustalone z laureatem w trybie roboczym) ufundowane przez Dolnośląskie Centrum Filmowe z siedzibą ul. Piłsudskiego 64A, Wrocław – partnera konkursu- prezentacja zwycięskich filmów (dotyczy nagród głównych) przed seansami w kinach: DCF we Wrocławiu i w kinach regionalnych (APOLLO w Wałbrzychu, LOT w Jeleniej Górze, PIAST w Legnicy, WAWEL w Lubaniu i PIONIER w Żarach) ufundowana przez Dolnośląskie Centrum Filmowe z siedzibą ul. Piłsudskiego 64A, Wrocław – partnera konkursu- voucher na udział w wybranych warsztatach/kursie/masterclass (w terminie i na zasadach do ustalenia po zakończeniu konkursu z laureatem konkursu) organizowanych przez Centrum Technologii Audiowizualnych z siedzibą: ul. Wystawowa 1, Wrocław – partnera konkursu- 25 godzin studia wraz z realizatorem na post-produkcję dźwięku do kolejnego filmu krótkometrażowego dla wybranego zwycięzcy nagroda ufundowana przez Zespół Filmowy KINESKOP z siedzibą ul. Ostrowskiego 30, Wrocław – partnera konkursuW tym roku po raz pierwszy w historii konkursu i we współpracy z Fundacją Katarynka zostanie przeprowadzone głosowanie publiczności. Laureat zostanie wyłoniony w głosowaniu przeprowadzonym na stronie http://www.adapter.pl - pierwszym internetowym kinie dla osób niewidomych i niesłyszących w terminie 10.09-20.09.2021.Nagrody zostaną wręczone na gali Finałowej konkursu (termin i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie na oficjalnej stronie konkursu)Oficjalna strona konkursu: www.wroclaw.pl/krecwroclaw Na potrzeby promocji konkursu powstał spot, który w niekonwencjonalny i przewrotny sposób ma zachęcać i przypominać twórcom, że warto wziąć udział w konkursie! Jeśli tylko kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!Spot zrealizowała Grupa MagicLine. Scenarzystą i reżyserem jest Michał Zieliński. Zdjęcia autorstwa Bartosza Brzezińskiego zrealizowano w przestrzeni miasta m.in. przy Hali Stulecia, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice.Oprawa Graficzna konkursu – Wydział Promocji Miasta i TurystykiWszystkich, którzy planują wziąć udział w konkursie "Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!" lub są zainteresowani tworzeniem filmów, zapraszamy na Letnie Spotkanie Filmowe (17 czerwca, klub Łącznik w Czasoprzestrzeni). Spotkanie organizowane jest w ramach tegorocznego konkursu na krótki film promocyjny o Wrocławiu "Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!", którego organizatorem jest Wydział Promocji Miasta i Turystyki.Program spotkania obejmuje bardzo różne aspekty tworzenia filmów, zarówno zagadnienia techniczne, jak i realizacyjne.Wszystkie prelekcje poprowadzą Partnerzy konkursu, którzy od lat związani są z tworzeniem filmów – reklamowych, fabularnych, animacji – na różnych etapach ich powstawania.Wydarzenie będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy dla przyszłych uczestników konkursu, ale również do spotkania i wymiany pozytywnej energii.Więcej informacji już wkrótce na stronie www.wroclaw.pl/krecwroclaw