Kraków zaprasza na 126. rocznicę pierwszego pokazu kinematograficznego na ziemiach polskich

Wszystko zaczęło się w sobotnie popołudnie 14 listopada 1896 roku. Wtedy to w krakowskim Teatrze Miejskim odbył się pierwszy na ziemiach polskich pokaz filmów za pomocą kinematografu braci Lumiére To wydarzenie na zawsze zmieniło obraz kultury w Polsce i życie wielu osób. Ruchome obrazy fascynowały, uzależniały, sprawiały, że na początku XX wieku w kinach spotykali się dosłownie wszyscy – służące, piekarze, bankierzy, poeci a nawet elita. Kino dostarczało "marzeń i iluzji" a bez kina ludzie chodzili "błędni i zrozpaczeni" jak pisał Antoni Słonimski. Mimo iż początkowo spędzanie czasu w kinie było rozrywką wstydliwą, z czasem jednak gorączka filmowa objęła także Warszawę, Łódź, a wkrótce całą Polskę, sprawiając, że kino stało się jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi kultury a film z czystej rozrywki stał się sztuką.I choć w XXI wieku "W małym kinie nikt już nie gra na pianinie..." - jak niegdyś śpiewał Mieczysław Fogg - Stowarzyszenie Kin Studyjnych we współpracy z Miastem Kraków i 7 krakowskimi kinami studyjnymi, pragnie ową magię pierwszych seansów z muzyką na żywo przypomnieć.Zapraszamy w niedzielę 6 listopada wszystkich miłośników X Muzy w podróż do okresu wynalazków, odkryć i pierwszych ruchomych obrazów, zapraszamy na obchody 126. rocznicy pierwszego pokazu na ziemiach polskich!Tego dnia w Krakowie zapanuje prawdziwa "Gorączka kinowa"! Zaczniemy od spaceru rocznicowego śladami pierwszej projekcji, dowiemy się jak zmieniała się kinowa mapa Krakowa.Spacer będzie tylko początkiem maratonu filmowego, podczas którego odwiedzać będziemy kolejno kina studyjne - Sfinks, Kijów, Mikro Kika, Kino Pod Baranami, Agrafka, Paradox - gdzie odbywać się będą projekcje z muzyką na żywo, pokazy dokumentów o początkach epoki, prelekcje i dyskusje.W ciągu niemal 10-godzinnej wyprawy kinowej zaprezentujemy widzom m.in. pierwszy film, który powstał na ziemiach polskich - " Pruska Kultura ", holenderskie Trawelogi z przełomu XIX i XX wieku a także wybierzemy się na filmowy spacer po starym Krakowie. Nie zabraknie także seansów rodzinnych najsłynniejszych komików początku XX wieku, których wyczyny niezmiennie budzą salwy śmiechu, Georgesa Mélièsa Zainteresowanym - dzięki fantastycznemu dokumentowi dyrektora festiwalu w Cannes Thierry'ego Frémaux – przybliżymy sylwetki pionierów kinematografii Bracia Lumière . Najmłodszych zaprosimy na warsztaty "Od maszynek optycznych do pierwszych pokazów kinowych" podczas których pociechy dowiedzą się, jak powstawały pierwsze filmy, jak wyglądały kamery i praca reżysera, a nawet przygotują swój własny. A na dorosłych czeka panel dyskusyjny "Gorączka kinowa. O początkach pewnej opoki", podczas którego wybitni historycy filmu – red. Maria Malatyńska, prof. Paweł Sitkiewicz oraz prof. Marcin Adamczak – przybliżą widzom zjawiska, które towarzyszyły pierwszym pokazom filmowym. Rozmawiać będziemy o systemie gwiazd, kinach, ich architekturze, aspektach społecznych i publiczności pierwszych seansów.Ponadto do końca listopada w foyer kina Kijów będzie można zwiedzać wystawę pt. "O początkach pewnej epoki" zawierającą afisze i fotografie z pierwszych pokazów filmowych w Krakowie.Trwająca w ubiegłym roku pandemia nie pozwoliła nam na uczczenie 125. rocznicy pierwszego pokazu na ziemiach polskich, dlatego rok później, już w bezpiecznych warunkach zapraszamy wszystkich do Krakowa, by zanurzyć się w wygodnym fotelu i na chwilę cofnąć do początków XX wieku.Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny!Szczegółowy program już wkrótce na stronie www.stowarzyszeniekinstudyjnych.pl oraz stronach poszczególnych kin.