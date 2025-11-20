Kryminalne Miasto – konwent dla wszystkich fanów zbrodni... w wersji popkulturowej!

Już wkrótce startuje Kryminalne Miasto – wyjątkowy konwent dedykowany fanom prawdziwych zbrodni, a także kryminałom, zagadkom, thrillerom oraz entuzjastom podcastów. To wydarzenie, które łączy świat podcastów, literatury faktu, kina i gier, oferując uczestnikom nie tylko inspirujące spotkania, lecz także immersyjne doświadczenia dla każdego miłośnika mrocznych historii.
Co oferuje "Kryminalne Miasto"?
Program konwentu zapowiada się niezwykle różnorodnie. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych z ekspertami z dziedzin kryminalistyki, kryminologii, psychologii, prawa karnego, dziennikarstwa śledczego i twórcami podcastów o tematyce true crime. Nie zabraknie rozważań nad motywami zbrodni, mniej i bardziej znanymi sprawami kryminalnymi, psychologii seryjnych morderców, pracą służb na miejscu zbrodni, czy bezpieczeństwie każdego z nas w przestrzeni publicznej i wirtualnej.
Jednym z najciekawszych elementów konwentu będą warsztaty śledcze — przewidziano rekonstrukcje dochodzeń, symulacje pracy detektywistycznej oraz gry inspirowane autentycznymi sprawami kryminalnymi. Dzięki temu "Kryminalne Miasto" staje się nie tylko przestrzenią teoretycznych debat, ale także miejscem praktycznych doświadczeń: uczestnicy będą mieli szansę wcielić się w role śledczych, zbierać dowody i poszukiwać tropów.
Nie zabraknie również strefy targowej, w której uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertą wydawnictw książkowych, twórców gier i nie tylko.
Wydarzenie ma także wydźwięk społeczny. Twórcy stawiają na edukację z zakresu bezpieczeństwa. Od pokazów pierwszej pomocy, przez samoobronę, po uświadamianie odbiorców jakie zachowania w świecie realnym i wirtualnym mogą stanowić zagrożenie, czego unikać a co powinno być dla nas ostrzeżeniem.
Kim jest Marcin Myszka — dyrektor kreatywny konwentu?
Kluczową postacią stojącą za "Kryminalnym Miastem" jest Marcin Myszka, który pełni rolę dyrektora kreatywnego całego przedsięwzięcia. To uznany twórca na polskiej scenie true crime — prowadzi popularne podcasty i publikuje słuchowiska, w których z niezwykłą precyzją opowiada o najgłośniejszych sprawach kryminalnych.
Jego doświadczenie, zarówno jako badacza, jak i narratora, ma ogromne znaczenie dla charakteru konwentu. Jako dyrektor kreatywny, stawia na interaktywność i autentyczność: zależy mu, by uczestnicy konwentu mogli wejść w "rolę śledczych", uczyć się metodyki dochodzeń, czy poznać złożoność psychiki ludzkiej. Jego spojrzenie sprawia, że wydarzenie nie jest tylko fanowskim spotkaniem, ale także platformą edukacyjną i eksperymentalną.
Dlaczego warto wziąć udział?
• Dla słuchaczy true crime
: warsztaty, analizy realnych spraw i możliwość wejścia do świata śledztwa od zaplecza.
• Dla osób zainteresowanych edukacją i badaniem zbrodni
: warsztaty śledcze, wystawy i interaktywne elementy, które pozwolą lepiej zrozumieć metody dochodzeniowe i etyczne zagadnienia.
• Dla fanów literatury kryminalnej
: przestrzeń do spotkań z autorami, wymiany doświadczeń i poznania kulis pracy.
Dzięki połączeniu różnorodnych form — paneli, warsztatów, gier i spotkań — "Kryminalne Miasto" stało się jednym z najważniejszych wydarzeń w Polsce dla wszystkich, którzy fascynują się kryminałem nie tylko jako formą rozrywki, ale również przedmiotem refleksji i badania. Kiedy i gdzie?
Organizatorzy planują konwent w nadchodzącym roku – 16 i 17 maja. Warto śledzić oficjalne kanały wydarzenia, by nie przegapić kolejnych szczegółów dotyczących wydarzenia.
Informacja sponsorowana