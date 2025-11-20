Kryminalne Miasto – konwent dla wszystkich fanów zbrodni... w wersji popkulturowej!

Co oferuje "Kryminalne Miasto"?

Kim jest Marcin Myszka — dyrektor kreatywny konwentu?

Dlaczego warto wziąć udział?

Program konwentu zapowiada się niezwykle różnorodnie. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych z ekspertami z dziedzin kryminalistyki, kryminologii, psychologii, prawa karnego, dziennikarstwa śledczego i twórcami podcastów o tematyce true crime. Nie zabraknie rozważań nad motywami zbrodni, mniej i bardziej znanymi sprawami kryminalnymi, psychologii seryjnych morderców, pracą służb na miejscu zbrodni, czy bezpieczeństwie każdego z nas w przestrzeni publicznej i wirtualnej.Jednym z najciekawszych elementów konwentu będą warsztaty śledcze — przewidziano rekonstrukcje dochodzeń, symulacje pracy detektywistycznej oraz gry inspirowane autentycznymi sprawami kryminalnymi. Dzięki temu "Kryminalne Miasto" staje się nie tylko przestrzenią teoretycznych debat, ale także miejscem praktycznych doświadczeń: uczestnicy będą mieli szansę wcielić się w role śledczych, zbierać dowody i poszukiwać tropów.Nie zabraknie również strefy targowej, w której uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertą wydawnictw książkowych, twórców gier i nie tylko.Wydarzenie ma także wydźwięk społeczny. Twórcy stawiają na edukację z zakresu bezpieczeństwa. Od pokazów pierwszej pomocy, przez samoobronę, po uświadamianie odbiorców jakie zachowania w świecie realnym i wirtualnym mogą stanowić zagrożenie, czego unikać a co powinno być dla nas ostrzeżeniem.Kluczową postacią stojącą za "Kryminalnym Miastem" jest Marcin Myszka, który pełni rolę dyrektora kreatywnego całego przedsięwzięcia. To uznany twórca na polskiej scenie true crime — prowadzi popularne podcasty i publikuje słuchowiska, w których z niezwykłą precyzją opowiada o najgłośniejszych sprawach kryminalnych.Jego doświadczenie, zarówno jako badacza, jak i narratora, ma ogromne znaczenie dla charakteru konwentu. Jako dyrektor kreatywny, stawia na interaktywność i autentyczność: zależy mu, by uczestnicy konwentu mogli wejść w "rolę śledczych", uczyć się metodyki dochodzeń, czy poznać złożoność psychiki ludzkiej. Jego spojrzenie sprawia, że wydarzenie nie jest tylko fanowskim spotkaniem, ale także platformą edukacyjną i eksperymentalną.: warsztaty, analizy realnych spraw i możliwość wejścia do świata śledztwa od zaplecza.: warsztaty śledcze, wystawy i interaktywne elementy, które pozwolą lepiej zrozumieć metody dochodzeniowe i etyczne zagadnienia.: przestrzeń do spotkań z autorami, wymiany doświadczeń i poznania kulis pracy.Dzięki połączeniu różnorodnych form — paneli, warsztatów, gier i spotkań — "Kryminalne Miasto" stało się jednym z najważniejszych wydarzeń w Polsce dla wszystkich, którzy fascynują się kryminałem nie tylko jako formą rozrywki, ale również przedmiotem refleksji i badania.Organizatorzy planują konwent w nadchodzącym roku – 16 i 17 maja. Warto śledzić oficjalne kanały wydarzenia, by nie przegapić kolejnych szczegółów dotyczących wydarzenia.