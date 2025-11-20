Newsy Filmy Reżyser "Heart Eyes" opowie o koszmarze na obozie przetrwania
Reżyser "Heart Eyes" opowie o koszmarze na obozie przetrwania

Deadline
W tym roku premierę miał slasher "Heart Eyes", który zdobył pozytywne recenzje krytyków i zarobił 33 mln dolarów. Reżyserem filmu był Josh Ruben, który właśnie został zaangażowany do nowego projektu.

O czym opowie nowy horror Rubena?



GettyImages-2195136013.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer


Tym razem Ruben stanie za kamerą horroru "Wilderness Reform", który powstaje dla Paramount Pictures. Fabuła oparta jest na podstawie powieści z 2024 roku, napisanej przez Harrisona i Matta Query. Historia opowiada o obozie survivalowym dla trudnej młodzieży, w którym zaczynają dziać się tajemnicze, niepokojące wydarzenia, w tym zniknięcia. Członkowie obozu zostają doprowadzeni do skrajności.

Film produkują Lindsey Beer z Lab Brew oraz Scott Glassgold z 12:01 Films. Ruben będzie nadzorował scenariusz autorstwa Steve’a Desmonda i Michaela Shermana – duetu odpowiedzialnego za "Pukając do drzwi" M. Nighta Shyamalana. Nie wiadomo jeszcze, kto pojawi się w obsadzie.

W opisie "Heart Eyes" Rubena czytamy: Przez ostatnie kilka lat zamaskowany zabójca siał spustoszenie w walentynki, śledząc i mordując zakochane pary. Również tego roku nikt nie może czuć się bezpiecznie. W filmie zagrali m.in. Olivia Holt, Devon Sawa i Jordana Brewster

"Heart Eyes" - zwiastun



