Reżyser "Heart Eyes" opowie o koszmarze na obozie przetrwania

W tym roku premierę miał slasher "Heart Eyes", który zdobył pozytywne recenzje krytyków i zarobił 33 mln dolarów. Reżyserem filmu był Josh Ruben, który właśnie został zaangażowany do nowego projektu.
O czym opowie nowy horror Rubena?
Getty Images © Matt Winkelmeyer
Tym razem Ruben stanie za kamerą horroru "Wilderness Reform"
, który powstaje dla Paramount Pictures. Fabuła oparta jest na podstawie powieści z 2024 roku, napisanej przez Harrisona
i Matta Query. Historia opowiada o obozie survivalowym dla trudnej młodzieży, w którym zaczynają dziać się tajemnicze, niepokojące wydarzenia, w tym zniknięcia. Członkowie obozu zostają doprowadzeni do skrajności.
Film produkują Lindsey Beer
z Lab Brew oraz Scott Glassgold
z 12:01 Films. Ruben
będzie nadzorował scenariusz autorstwa Steve’a Desmonda
i Michaela Shermana
– duetu odpowiedzialnego za "Pukając do drzwi
" M. Nighta Shyamalana
. Nie wiadomo jeszcze, kto pojawi się w obsadzie. W opisie "Heart Eyes" Rubena czytamy: Przez ostatnie kilka lat zamaskowany zabójca siał spustoszenie w walentynki, śledząc i mordując zakochane pary. Również tego roku nikt nie może czuć się bezpiecznie.
W filmie zagrali m.in. Olivia Holt
, Devon Sawa
i Jordana Brewster
.
"Heart Eyes" - zwiastun