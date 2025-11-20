Kristen Stewart gościem 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE

W Toruniu trwa 33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE
. Tegoroczną edycję uświetni swoją obecnością, po raz pierwszy w Polsce, wyjątkowy gość – Kristen Stewart
, jedna z najciekawszych i najbardziej wszechstronnych aktorek współczesnego kina, tym razem w zupełnie innej niż znana szerokiej publiczności roli, bo jako reżyserka.
Film "Chronologia wody
" – pełnometrażowy debiut Kristen
i adaptacja autobiograficznej powieści autorstwa Lydii Yuknavitch – miał swoją premierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes
, gdzie został przyjęty z entuzjazmem zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Produkcja zachwyciła odważną formą, emocjonalną intensywnością oraz imponującą kreacją aktorską Imogen Poots
. Na festiwalu EnergaCAMERIMAGE
film będzie prezentowany w ramach Konkursu Debiutów Reżyserskich.
Międzynarodowy plakat "Chronologii wody"
Twórcy filmu z niezwykłą wrażliwością opowiadają historię kobiety walczącej z własną przeszłością, uzależnieniem i pragnieniem odkupienia, zanurzając widza w poetyckim, wizualnie sugestywnym świecie. Po światowej premierze w Cannes film otrzymał długie owacje na stojąco i liczne pochwały za reżyserską dojrzałość oraz wyjątkową siłę narracji. "Chronologia wody
" szybko stała się jednym z najgłośniej komentowanych tytułów festiwalu i zapowiada się na jeden z najważniejszych filmów roku. EnergaCAMERIMAGE
, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych, od lat gromadzi w Toruniu wybitnych twórców z całego świata, celebrując sztukę filmowego obrazu. To jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych poświęconych kinematografii, słynące z wysokiego poziomu artystycznego, prestiżowych konkursów i spotkań z branżą. Tylko w ostatnich latach festiwal odwiedziły takie osobistości światowego formatu, jak Cate Blanchett
, Edward Norton
, Adam Driver
, Keanu Reeves
, Baz Luhrmann
, Quentin Tarantino
, Sean Penn
, Denis Villeneuve
i wielu innych. Teraz do tego grona dołączy także Kristen Stewart
. Kristen Stewart
to jedna z najbardziej wyrazistych i cenionych aktorek współczesnego kina. Po debiucie w "Panic Room
" szybko zdobyła rozpoznawalność dzięki roli Belli Swan w serii "Zmierzch
". Od tamtej pory konsekwentnie wybiera ambitne projekty, współpracując z uznanymi reżyserami. Za "Sils Maria
" zdobyła prestiżowego Cezara
, a w "Personal Shopper
" ponownie zachwyciła krytyków. Jej kreacja księżnej Diany w filmie "Spencer
" przyniosła jej nominację do Oscara
, potwierdzając jej pozycję jako jednej z najciekawszych aktorek swojego pokolenia.
Polska premiera kinowa "Chronologii wody
" jest zaplanowana na pierwszy kwartał 2026 roku. Dystrybutorem filmu jest So FILMS.
"Chronologia wody" – zwiastun filmu