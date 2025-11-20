Newsy Filmy Festiwale i nagrody Kristen Stewart gościem 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE
Kristen Stewart gościem 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE

Kristen Stewart gościem 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE
W Toruniu trwa 33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE. Tegoroczną edycję uświetni swoją obecnością, po raz pierwszy w Polsce, wyjątkowy gość – Kristen Stewart, jedna z najciekawszych i najbardziej wszechstronnych aktorek współczesnego kina, tym razem w zupełnie innej niż znana szerokiej publiczności roli, bo jako reżyserka.

Film "Chronologia wody" – pełnometrażowy debiut Kristen i adaptacja autobiograficznej powieści autorstwa Lydii Yuknavitch – miał swoją premierę na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie został przyjęty z entuzjazmem zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Produkcja zachwyciła odważną formą, emocjonalną intensywnością oraz imponującą kreacją aktorską Imogen Poots. Na festiwalu EnergaCAMERIMAGE film będzie prezentowany w ramach Konkursu Debiutów Reżyserskich.

Międzynarodowy plakat "Chronologii wody"


Twórcy filmu z niezwykłą wrażliwością opowiadają historię kobiety walczącej z własną przeszłością, uzależnieniem i pragnieniem odkupienia, zanurzając widza w poetyckim, wizualnie sugestywnym świecie. Po światowej premierze w Cannes film otrzymał długie owacje na stojąco i liczne pochwały za reżyserską dojrzałość oraz wyjątkową siłę narracji. "Chronologia wody" szybko stała się jednym z najgłośniej komentowanych tytułów festiwalu i zapowiada się na jeden z najważniejszych filmów roku.

EnergaCAMERIMAGE, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych, od lat gromadzi w Toruniu wybitnych twórców z całego świata, celebrując sztukę filmowego obrazu. To jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych poświęconych kinematografii, słynące z wysokiego poziomu artystycznego, prestiżowych konkursów i spotkań z branżą. Tylko w ostatnich latach festiwal odwiedziły takie osobistości światowego formatu, jak Cate Blanchett, Edward Norton, Adam Driver, Keanu Reeves, Baz Luhrmann, Quentin Tarantino, Sean Penn, Denis Villeneuve i wielu innych. Teraz do tego grona dołączy także Kristen Stewart.

Kristen Stewart to jedna z najbardziej wyrazistych i cenionych aktorek współczesnego kina. Po debiucie w "Panic Room" szybko zdobyła rozpoznawalność dzięki roli Belli Swan w serii "Zmierzch". Od tamtej pory konsekwentnie wybiera ambitne projekty, współpracując z uznanymi reżyserami. Za "Sils Maria" zdobyła prestiżowego Cezara, a w "Personal Shopper" ponownie zachwyciła krytyków. Jej kreacja księżnej Diany w filmie "Spencer" przyniosła jej nominację do Oscara, potwierdzając jej pozycję jako jednej z najciekawszych aktorek swojego pokolenia.

Polska premiera kinowa "Chronologii wody" jest zaplanowana na pierwszy kwartał 2026 roku. Dystrybutorem filmu jest So FILMS.

"Chronologia wody" – zwiastun filmu


Chronologia wody  (2025)

 Chronologia wody

