Newsy Filmy Angelina Jolie pojechała na ukraiński front
Filmy

Angelina Jolie pojechała na ukraiński front

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Angelina+Jolie+pojecha%C5%82a+na+ukrai%C5%84ski+front-164001
Angelina Jolie pojechała na ukraiński front
źródło: Getty Images
autor: Mondadori Portfolio
Choć mogłoby się wydawać, że wojna w Ukrainie coraz mniej interesuje przedstawicieli amerykańskiego establishmentu, przynajmniej jedna gwiazda Hollywood dostarczyła właśnie niepodważalny dowód własnego zaangażowania. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, Angelina Jolie dopiero co odwiedziła Chersoń – znajdujące się w ukraińskiej strefie działań frontowych miasto, do którego obecnie boją zapuszczać się nawet doświadczeni korespondenci wojskowi. Aktorka spędziła w mieście jeden dzień, odwiedzając ukraińskie dzieci w szpitalach oraz oddziałach położniczych.

Angelina Jolie pojechała na ukraiński front



Dziennikarze The Hollywood Reporter wskazują, że choć Angelina Jolie wielokrotnie w swojej karierze odwiedzała miejsca trawione przez wojnę (pojechała między innymi do Bośni, Kambodży czy Czeczenii), jeszcze nigdy nie znalazła się w mieście tak niebezpiecznym, jak dzisiejszy Chersoń. Aktorka zdając sobie sprawę z zagrożenia postanowiła wyruszyć do miasta w trybie incognito – nie informując o tym nikogo poza jej najbliższymi współpracownikami. Z tego też względu gdy pierwsze informacje o jej obecności w Chersoniu zaczęły krążyć po ukraińskich komunikatorach i mediach społecznościowych, wielu, wraz z redaktorką naczelną Kyiv Post Alisą Orłową myślało, że ktoś robi sobie z nich żarty.

GettyImages-76377874.jpg Getty Images © Handout
Angelina Jolie w Iraku, 2007


W Chersoniu niemal codziennie są ataki. Rakiety mogą trafić w miasto w minutę, może 30 sekund. Ale potem na mojej stronie głównej zaczęły pojawiać się nagrania z Angeliną w szpitalu z dziećmi. Naprawdę była w Chersoniu – powiedziała redaktorka. 

W dalszej części rozmowy Orłowa zauważyła, że gdyby obecność aktorki miała być jedynie jej PR-ową zagrywką, Jolie wybrałaby inne ukraińskie miasto; choćby Kijów, w którym zagrożenie atakiem rakietowym jest znacznie mniejsze.

Ludzie byli wdzięczni, że nie bała się tu przyjechać — spuentowała dziennikarka.

"20 dni w Mariupolu" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Angelina Jolie

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Kryminalne Miasto – konwent dla wszystkich fanów zbrodni

Seriale

Chaos! "Tulsa King" powstaje bez showrunnera

2 komentarze
Filmy

Po co nam "Toy Story 5"? Andrew Stanton odpowiada

VOD Inne Seriale Filmy

Sztuczna inteligencja podsumuje poprzednie odcinki na Prime Video

1 komentarz
Podcast Filmy

Mam parę uwag #126: "Frankenstein" – nie oglądać dwa razy?

Festiwale i nagrody Filmy

Kristen Stewart odwiedzi tegoroczny EnergaCAMERIMAGE

Filmy

Reżyser "Heart Eyes" opowie o koszmarze na obozie przetrwania