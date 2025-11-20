Chaos! "Tulsa King" powstaje bez showrunnera

Mamy potencjalnie bardzo złą wiadomość dla fanów serialu "Tulsa King". Otóż trwają już prace nad czwartym sezonem. Jednak zdjęcia realizowane w bardzo niestandardowy sposób.
Showrunner? Niepotrzebny!
Czwarty sezon serialu "Tulsa King" t
o zakulisowo jeden wielki chaos. Tydzień przed rozpoczęciem zdjęć 26 osób z ekipy (w tym dźwiękowcy, kaskaderzy, pracownicy pionu charakteryzacji) straciło pracę. Co ciekawe, część z nich dowiedziała się o tym, że ich kontrakty nie zostaną przedłużone znajdując ogłoszenia o prace właśnie na ich stanowiska!
Jednak serial stracił nie tylko zwykłych pracowników. Mimo rozpoczęcia zdjęć producenci nie zatrudnili nowego showrunnera
. A normalnie jest to jedna z najważniejszych osób decydująca o kształcie show. Jeśli potrzebna jest decyzja, którą w normalnych warunkach podejmowałby showrunner, to w tym przypadku ostatnie słowo ma reprezentujący 101 Studios producent Scott Stone
.
Nominowany do Emmy za sceny kaskaderskie w serialu "Tulsa King
" Freddie Poole powiedział Variety, że kiedy spytał się o to, kto będzie showrunnerem czwartego sezonu, Stone
miał mu odpowiedzieć - 101 Studios. Poole jest jedną ze zwolnionych osób.
Takie warunki mogą dziwić. "Tulsa King
" to jeden ze sztandarowych seriali Paramountu. Wspiera go sam Taylor Sheridan
, a gwiazdą jest Sylvester Stallone
.
Zwiastun serialu "Tulsa King"