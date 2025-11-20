Newsy Seriale Chaos! "Tulsa King" powstaje bez showrunnera
Seriale

Chaos! "Tulsa King" powstaje bez showrunnera

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Problemy+na+planie+4.+sezonu+serialu+%22Tulsa+King%22.+Prace+trwaj%C4%85+bez+showrunnera-164007
Chaos! &quot;Tulsa King&quot; powstaje bez showrunnera
Mamy potencjalnie bardzo złą wiadomość dla fanów serialu "Tulsa King". Otóż trwają już prace nad czwartym sezonem. Jednak zdjęcia realizowane w bardzo niestandardowy sposób.

Showrunner? Niepotrzebny!



Czwarty sezon serialu "Tulsa King" to zakulisowo jeden wielki chaos. Tydzień przed rozpoczęciem zdjęć 26 osób z ekipy (w tym dźwiękowcy, kaskaderzy, pracownicy pionu charakteryzacji) straciło pracę. Co ciekawe, część z nich dowiedziała się o tym, że ich kontrakty nie zostaną przedłużone znajdując ogłoszenia o prace właśnie na ich stanowiska!


Jednak serial stracił nie tylko zwykłych pracowników. Mimo rozpoczęcia zdjęć producenci nie zatrudnili nowego showrunnera. A normalnie jest to jedna z najważniejszych osób decydująca o kształcie show. Jeśli potrzebna jest decyzja, którą w normalnych warunkach podejmowałby showrunner, to w tym przypadku ostatnie słowo ma reprezentujący 101 Studios producent Scott Stone.

Nominowany do Emmy za sceny kaskaderskie w serialu "Tulsa King" Freddie Poole powiedział Variety, że kiedy spytał się o to, kto będzie showrunnerem czwartego sezonu, Stone miał mu odpowiedzieć - 101 Studios. Poole jest jedną ze zwolnionych osób.

Takie warunki mogą dziwić. "Tulsa King" to jeden ze sztandarowych seriali Paramountu. Wspiera go sam Taylor Sheridan, a gwiazdą jest Sylvester Stallone.

Zwiastun serialu "Tulsa King"




Powiązane artykuły Tulsa King

Zobacz wszystkie artykuły

Tulsa King  (2022)

 Tulsa King

NOLA King  (2026)

 NOLA King

Najnowsze Newsy

Kryminalne Miasto – konwent dla wszystkich fanów zbrodni

Filmy

Po co nam "Toy Story 5"? Andrew Stanton odpowiada

VOD Inne Seriale Filmy

Sztuczna inteligencja podsumuje poprzednie odcinki na Prime Video

1 komentarz
Podcast Filmy

Mam parę uwag #126: "Frankenstein" – nie oglądać dwa razy?

Festiwale i nagrody Filmy

Kristen Stewart odwiedzi tegoroczny EnergaCAMERIMAGE

Filmy

Reżyser "Heart Eyes" opowie o koszmarze na obozie przetrwania

Filmy

Angelina Jolie pojechała na ukraiński front

19 komentarzy