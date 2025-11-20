Sztuczna inteligencja podsumuje poprzednie odcinki na Prime Video

Nie wiesz lub nie pamiętasz, co wydarzyło się wcześniej? Spokojnie, jest sztuczna inteligencja

Video Recaps jest obecnie w fazie beta i testowana przed wybranymi produkcjami Amazonu na platformie Prime Video.Na czym polega usługa? To proste. Video Recaps będzie podsumowywać to, co wydarzyło się w poprzednim odcinku lub całym sezonie. Może nawet podsumowywać fabuły całych filmów przed kolejnymi częściami. Wszystko odbywać się będzie bez udziału człowieka. To sztuczna inteligencja będzie miała za zadanie wychwycić najważniejsze momenty z wcześniejszych odcinków, następnie przygotować narrację i montażówki obrazów.Video Recaps ma również być wykorzystywana w przypadku transmisji sportowych na żywo. Jeśli jakiś użytkownik włączy relację z już trwającej imprezy, to AI opowie mu to, co stracił, by jak najszybciej mógł zacząć się cieszyć obrazami na żywo.Tak o nowej usłudze mówi Gérard Medioni, wiceprezes ds. technologii w Prime Video: