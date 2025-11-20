Newsy Filmy Inne Sztuczna inteligencja podsumuje poprzednie odcinki na Prime Video
Po dwóch latach przerwy na Prime Video wchodzi nowy sezon serialu, a widzowie zdążyli zapomnieć, co wydarzyło się wcześniej. Teraz to nie będzie żaden problem. A wszystko dzięki nowej usłudze Video Recaps.

Video Recaps jest obecnie w fazie beta i testowana przed wybranymi produkcjami Amazonu na platformie Prime Video. 


Na czym polega usługa? To proste. Video Recaps będzie podsumowywać to, co wydarzyło się w poprzednim odcinku lub całym sezonie. Może nawet podsumowywać fabuły całych filmów przed kolejnymi częściami. Wszystko odbywać się będzie bez udziału człowieka. To sztuczna inteligencja będzie miała za zadanie wychwycić najważniejsze momenty z wcześniejszych odcinków, następnie przygotować narrację i montażówki obrazów.

Video Recaps ma również być wykorzystywana w przypadku transmisji sportowych na żywo. Jeśli jakiś użytkownik włączy relację z już trwającej imprezy, to AI opowie mu to, co stracił, by jak najszybciej mógł zacząć się cieszyć obrazami na żywo.

Tak o nowej usłudze mówi Gérard Medioni, wiceprezes ds. technologii w Prime Video:

Video Recaps stanowi przełomowe zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w streamingu. Ta pierwsza w swoim rodzaju funkcja pokazuje nieustające zaangażowanie Prime Video w innowacje oraz w to, by uczynić doświadczenie oglądania bardziej dostępnym i przyjemnym dla klientów.

