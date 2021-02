Nie każdy się do tego przyznaje, ale prawie wszyscy lubimy romantyczne filmy. Czy jest lepsza recepta na udany filmowy wieczór? Zapraszamy do udziału w psychoteście, w którym podpowiemy, który film powinien rozgrzać Twoje serce.Psychotest znajdziesz TUTAJ Abonenci PLAY mogą oglądać niezliczone nowości w PLAY NOW, gdzie dostępne są produkcje m. in. HBO GO, FOX NOW i Paramount Play.