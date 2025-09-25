Newsy Gry Kultowy "Deus Ex" zremasterowany! Jest data premiery
Kultowy "Deus Ex" zremasterowany! Jest data premiery

Niesamowity prezent dostaną w przyszłym roku fani gry "Deus Ex". Swoją premierę będzie miała odświeżona wersja "Deus Ex Remastered".

Odświeżyli "Tomb Raidery 4-6", teraz zremasterowali "Deus Ex"



"Deus Ex" to RPG z 2000 roku. Akcja osadzona jest w niedalekiej przyszłości. Jest rok 2052. Światem rządzą wielkie korporacje. Nowinki technologiczne umożliwiają ludziom dokonywanie cybernetycznych wszczepów. Jednak stać na to wyłącznie najbogatszych. Świat pogrąża się w chaosie spowodowanym śmiertelną pandemią i atakami grup ekstremistycznych. Bohaterem jest agent JC Denton, który wpada w sam środek spisku, którego celem jest kontrola nad światem...

Za odświeżenie oryginału odpowiada studio Aspyr, które ma na swoim koncie remastery czwartej, piątej i szóstej części "Tomb Raidera". 

Gra "Deus Ex Remastered" zadebiutuje na PS5 5 lutego 2026 roku.

Zapowiedź gry "Deus Ex Remastered"



Deus Ex  (2000)

 Deus Ex

Deus Ex: Bunt ludzkości  (2011)

 Deus Ex: Bunt ludzkości

Deus Ex: Rozłam Ludzkości  (2016)

 Deus Ex: Rozłam Ludzkości

Deus Ex: Bunt ludzkości - Brakujące ogniwo  (2011)

 Deus Ex: Bunt ludzkości - Brakujące ogniwo

