Reżyser wstrząsającego "Syna Szawła" opowie o powstaniu węgierskim '56

O nowym filmie Nemesa na razie niewiele wiadomo. Będzie to koprodukcja węgiersko-francusko-niemiecko-brytyjska.Powstanie węgierskie 1956 roku było zbrojnym wystąpieniem Węgrów przeciwko władzy komunistycznej. Mieszkańcy byli sfrustrowani warunkami życia, zapaścią ekonomiczną i ograniczenie swobód obywatelskich.Sytuacja na Węgrzech zaczęła komplikować się po śmierci Stalina. Eskalacja nastąpiła jesienią 1956 roku. Doszło do potężnej manifestacji w czasie pogrzebu ofiar stalinowskich represji, a potem do akcji ruszyli studenci. Za początek powstanie uznaje się studencką manifestację z 23 października.Sprzeciw Węgrów szybko przerodził się w walkę zbrojną, co z kolei doprowadziło do przerzucenia do tego kraju kolejnych wojsk radzieckich. Powstanie zostało brutalnie stłumione 10 listopada, a w kolejnych latach kraj ogarnęła pożoga ostrych represji. László Nemes jest węgierskim reżyserem, który ma na swoim koncie dwa pełnometrażowe filmy fabularne.Pierwszym był wstrząsający obraz holokaustu. Obraz zdobył m.in. Oscara, Złoty Glob i BAFTA.Drugi film nosił tytuł. Była to opowieść osadzona w Budapeszcie u progu XX wieku.