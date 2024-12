"Joker: Folie à Deux" już wkrótce na Max. Znamy datę premiery

Kiedy "Joker: Folie à Deux" trafi na Max?

Jak podaje Deadline, " Joker: Folie à Deux " trafi na Max już w przyszłym tygodniu, tj. 13 grudnia. Oznacza to, że film będzie dostępny dla użytkowników platformy bez dodatkowych opłat. Emisję telewizyjną na antenie HBO zaplanowano na następny dzień.Przypomnijmy: " Joker: Folie à Deux ", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji, zaliczył fatalnym start w amerykańskich kinach. Box-office'owe statystyki po drugim weekendzie były jeszcze gorsze. Według analiz zleconych przez portal Veriety film Todda Phillipsa miał przynieść Warner Bros. i pozostałym inwestorom straty rzędu 200 milionów dolarów. Wytwórnia odnosiła się do tych rewelacji sceptycznie, wskazując na planowaną premierę w Chinach oraz zyski z dystrybucji cyfrowej i telewizyjnej.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Joker: Folie à Deux ":W " Joker: Folie à Deux " widzimy Arthura Flecka zamkniętego w szpitalu w Arkham, gdzie czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker . Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył.