Lanthimos, Pratchett i inni na 35. Warszawskim Festiwalu Filmowym

Lokalna policjantka Shona walczy z zewem oceanu podczas dochodzenia w sprawie kradzieży cennego jajka. Podczas wywiadu z miejscowymi mieszkańcami staje twarzą w twarz z ich zwierzęcymi cechami, których kulminacją są surrealistyczne wymiany zdań, prowadzące do złodzieja.Przez feministyczny obiektyw reżyserki oddają hołd swojej profesor — Mariji Ujević Galetović — jednej z najważniejszych chorwackich rzeźbiarek. Historia i poglądy Marii przedstawione zostały poprzez połączenie materiału wideo, animacji i jej kobiecych rzeźb.Stary barbarzyńca i jego mówiący koń wyruszają w samobójczą wyprawę, by zmierzyć się z trollem strzegącym mostu. Most trolla to hybryda animacji i fabuły inspirowana Światem Dysku autorstwa Terry'ego Pratchetta.Wiolonczelista spotyka w metrze nieznajomą, co ma nieoczekiwane i dalekosiężne konsekwencje w jego życiu.W ciągu 10 minut afrykańskie baobab rośnie 0,008 mm, najszybszy pies na świecie, chart, może przebiec 12 km, a Ziemia pokonuje 18 000 km wokół Słońca.Druciana dziewczyna nie chce już dłużej być z drutu, wyrusza więc w podróż, aby znaleźć rozwiązanie swojego problemu.Do zobaczenia!