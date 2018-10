Lekcja w kinie, czyli jak zachęcić uczniów do edukacji medialnej!

Rozpoczęła się trzynasta edycja "Lekcji w kinie" organizowanej przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina. W jej trakcieuczniowie z ponad 2000 szkół wezmą udział wzajęciach prowadzonych przez. Filmweb objął cykl patronatem medialnym.Lekcje prowadzone są w sposóboraz. Uczniowie poznają, a wszystkie omawiane zagadnienia są bogato. Po lekcji, który tematyką nawiązuje do zagadnień poruszanych przez aktora. Całość wpisuje się wna danym poziomie nauczania i tworzy idealneW tym sezonie dzieci z przedszkoli i klas 1-3 wezmą udział w lekcji o muzyce w filmach i dowiedzą się. Poznają. Dowiedzą się,i jaka jest jego rola podczas tworzenia muzyki do filmu.Ponadto będą miały okazję zobaczyć, jak wygląda praca, który wystąpi w lekcji jako gość specjalny. Taper opowie, jak dawniej wyglądały seanse filmowe i pokaże dzieciom, jak dobrać muzykę doUczniowie zapoznają się zi posłuchają muzyki pochodzącej z różnych zakątków świata, dzięki czemu poznają zwyczaje innych kultur. Dzieci będą uczestniczyły wi ulubionych bohaterów filmowych, a także spróbują swoich sił w piosence.Dla uczniów z pozostałych poziomów edukacji (klasy 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalne) Centrum Edukacji Filmowej przygotowałoMłodzi odbiorcy dowiedzą się, czym jest adaptacja filmowa, między innymi poprzez ćwiczenie polegające na adaptowaniu poszczególnych przedmiotów pojawiających się na ekranie. Dzięki temu przekonają się, że filmy można tworzyć nie tylko w oparciu o literaturę, ale też gry, komiksy, bajki muzyczne, a nawet klocki LEGO.Uczniowie dowiedzą się, jak wyglądaksiążki i co muszą zrobić scenarzysta wraz z reżyserem, aby zmieścić kilka tomów w dwóch godzinach filmu. Zobaczą, dzięki czemu będą mogli od razu przeanalizować różnice między książką a filmem.Przekonają się, jak wiele lubianych przez nich filmów jest adaptacją. Zobaczą także fragmenty różnych adaptacji tych samych utworów. Dzięki temu będą mieli okazję przekonać się, w jak różny sposób twórcy filmowi potrafią przedstawiać te same wątki i postaci, sprawiając, że każda adaptacja jest inna.Przygotowując program edukacji medialnej, organizator "Lekcji w kinie" za cel postawił sobiew przystępny sposób. Dzięki temukomunikatów medialnych.Dlatego ze swoją propozycją multimedialnych lekcji z roku na rok dociera do coraz większej liczby szkół w całej Polsce.Aby uczestniczyć w programie edukacji medialnej, należy zgłosić się do Centrum Edukacji Filmowej, korzystając z formularza na stronie www.lekcje.info.pl