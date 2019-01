Lekcja w kinie: jak wykształcić świadomego odbiorcę mediów

Centrum Edukacji Filmowej już blisko od czternastu lat prowadzi ogólnopolski program edukacji medialnej, czyliprowadzone przez, połączone z. Podczas Lekcji omawiane są zagadnienia związane z filmem i mediami. Całość wpisuje się wna danym etapie edukacyjnym i tworzy idealne. Filmweb objął cykl "Lekcja w kinie" patronatem medialnym.Aktualnie uczniowie, w ponad 150 miastach w Polsce, mogą uczestniczyć w Lekcjach dotyczących reklam. Reklama jest nieodzownym elementem naszego życia. To dlatego tak ważne jest, by młody człowiek był przygotowany do jej świadomego odbioru i poznał mechanizmy, jakimi się posługuje, by w przyszłości dokonywać przemyślanych wyborów. Po Lekcji każda grupa obejrzy film dostosowany do swojej kategorii wiekowej.to lekcja dla najmłodszych, czyli uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej. Dzieci dowiedzą się,; przekonają się, że nie wszystkie informacje podane w reklamach są prawdziwe; na przykładach z filmów animowanych zobaczą, na czym polega reklamowanie produktu przez jego, a także wezmąorazto lekcje dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Młodzi odbiorcy przekonają się, że dlaczego twórcy reklam walczą o uwagę, odwołując się do naszych uczuć; przeanalizują środki językowe wykorzystywane w reklamach; dowiedzą się, czym jest product placement i obejrzą przykłady jego zastosowania; zobaczą ciekawe reklamy społeczne.Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych podczas Lekcjidowiedzą się, oi tworzeniu wizerunku marki; poznają, jakie wykorzystywane są przez twórców reklam; zrozumiejąna odbiorcę; przekonają się, w jaki sposób udział autorytetów w reklamach oddziałuje na zwiększenie zaufania wobec danej marki; dowiedzą się, jakiesą wykorzystywane przez reklamodawców, by przykuć uwagę."Lekcje w kinie" dotyczące reklam pokazują uczniom mechanizmy powstawania i uczą świadomego odbioru reklam. Zajęcia prowadzone przez, oddziałują na wyobraźnię młodych odbiorców, poszerzając ich wiedzę na temat mediów.Przygotowując program edukacji medialnej, Centrum Edukacji Filmowej za cel postawiło sobiew przystępny sposób. Dzięki temukomunikatów medialnych.Nie dziwi więc fakt, że ze swoją propozycją multimedialnych lekcji z roku na rok Centrum Edukacji Filmowej dociera do coraz większej liczby szkół w całej Polsce.Aby uczestniczyć w programie edukacji medialnej, należy zgłosić się do organizatora, korzystając z formularza na stronie www.lekcje.info.pl