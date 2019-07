List otwarty do polskich twórców gier wideo ws. niepełnosprawnych

jako gracze darzymy Waszą pracę zbyt wielką sympatią, by silić się w tym miejscu na konwenanse. W ostatnich latach daliście nam niezliczone powody do radości, stworzyliście cyfrowe światy, które recenzujemy, ale w których – może przede wszystkim – dobrze się czujemy. Uciekamy w nie przed (czasami nieprzyjazną) rzeczywistością, relaksujemy się w nich, stają się one przestrzenią, w której kultywujemy długoletnie przyjaźnie i zawiązujemy nowe. Nieodmiennie wzruszacie nas i bawicie. Nie będzie też przesadą stwierdzić, że Wasze sukcesy od lat napawają nas dumą i są świetną wizytówką Polski za granicą.Gramy niezależnie od płci, wyznania i poglądów politycznych. Pragniemy jednak, jako przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych, upomnieć się również o tych, którzy mogą mieć w obcowaniu z naszym medium problemy.W minionym wydaniu magazynupojawił się artykuł Nie trzeba wiele (), który przybliża czytelnikom opowieści graczy z niepełnosprawnościami; podobne inicjatywy podjęły w ostatnich latach także inne branżowe pisma i portale. Zachęcamy do lektury, bo to krzepiące historie. Łączy je jednak pewien wspólny mianownik.Osoby z niepełnosprawnościami natrafiają w obrębie naszego medium na kłopoty, które łatwo można wyeliminować, acz trzeba o nich myśleć na każdym etapie produkcji. Wśród najczęstszych problemów eksperci wymieniają:Apelujemy, by o potrzebach graczy z niepełnosprawnościami myśleć, już przystępując do prac nad grą. Pragniemy również zainicjować dyskusję na temat dostępności. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy doprowadzić do poprawy komfortu grania tej znaczącej (według GUS niepełnosprawność dotyka co piątego z nas!), a wciąż wykluczonej mniejszości. Właśnie dlatego w nadchodzących tygodniach skontaktujemy się z Wami, by porozmawiać o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, sposobach, w jakie wychodzicie im naprzeciw, oraz Waszych doświadczeniach z zagadnieniem accessibility.Jako przedstawiciele polskich mediów i stowarzyszeń uważamy, że o inkluzywność zawsze warto zabiegać. W tym wypadku naprawdę nie trzeba wiele, a wielu moglibyście pomóc.CD-Action, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, GRYOnline.pl, PSX Extreme, Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko, Komputer Świat, PIXEL, PPE.pl Fundacja Indie Games Polska, Filmweb, Gram.pl, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, PC Format