Na Filmwebie pojawiły się listy – funkcja, na którą nasza społeczność czekała od dawna. Od teraz możesz przeglądać listy innych użytkowników i tworzyć własne zestawienia filmów, seriali i gier. Listy to nowy sposób odkrywania świata filmów i seriali oraz dzielenia się swoją filmową pasją.
Każdy tworzy listy inaczej – z różnych powodów i w różnych celach. Dla jednych listy to sposób, żeby coś o sobie powiedzieć. Dla innych jest to pretekst, żeby zainspirować kogoś lub wywołać dyskusję. A czasem jest to po prostu sposób, żeby uporządkować swoje filmowe kolekcje.
Dlatego stworzyliśmy trzy rodzaje list: listy klasyczne, listy rankingowe i tier listy. Każda z nich pozwala układać filmy, seriale i gry tak, jak zdecyduje autor listy. Wrzucaj tytuły swobodnie w klasyczną listę. Mieszaj i układaj według zasad, które tylko dla Ciebie mają sens. Twórz rankingi, dziel i rządź! Zabaw się tier listami – grupuj i przerzucaj tytuły między poziomami. Zacznij tworzyć swoje listy
Aby stworzyć listę, kliknij przycisk „Utwórz nową listę” na swoim profilu w nowej sekcji “Listy”. Wybierz typ listy, nadaj jej nazwę i zacznij dodawać tytuły. Możesz też dodawać tytuły do list bezpośrednio z panelu oceniania na stronie filmu (ikona “Dodaj do listy”).
Jeśli chcesz poznać wszystkie możliwości list – od tworzenia różnych typów list przez ustawienia po sposoby edycji – zajrzyj do przygotowanego przez nas samouczka. Odkrywaj listy na Filmwebie i znajdź nowe filmowe inspiracje
Na stronach produkcji pojawiły się nowe sekcje – “Listy powiązane z filmem / serialem / programem / grą”. Zobaczysz tam listy, na których znajduje się wybrany tytuł. Może jest czyimś numerem jeden, a może wręcz przeciwnie – znalazł się w zestawieniu „najbardziej przereklamowane filmy sezonu”. Czasem jedna dobrze ułożona lista to lepsza rekomendacja niż „obiektywne” zestawienia lub bezosobowe rekomendacje algorytmów.
Zobacz, jak to robią inni
Nasi redaktorzy i krytycy przygotowali już swoje pierwsze listy, dzięki którym odkryjesz nowe filmowe inspirujące zestawienia.
Listy dostępne są na stronie internetowej www.filmweb.pl, wkrótce w aplikacji Filmweb.