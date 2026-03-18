Newsy Listy na Filmwebie
news

Listy na Filmwebie

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Listy+na+Filmweb-165557
Listy na Filmwebie
Na Filmwebie pojawiły się listy – funkcja, na którą nasza społeczność czekała od dawna. Od teraz możesz przeglądać listy innych użytkowników i tworzyć własne zestawienia filmów, seriali i gier. Listy to nowy sposób odkrywania świata filmów i seriali oraz dzielenia się swoją filmową pasją.

Każdy tworzy listy inaczej – z różnych powodów i w różnych celach. Dla jednych listy to sposób, żeby coś o sobie powiedzieć. Dla innych jest to pretekst, żeby zainspirować kogoś lub wywołać dyskusję. A czasem jest to po prostu sposób, żeby uporządkować swoje filmowe kolekcje.

Dlatego stworzyliśmy trzy rodzaje list: listy klasyczne, listy rankingowe i tier listy. Każda z nich pozwala układać filmy, seriale i gry tak, jak zdecyduje autor listy. Wrzucaj tytuły swobodnie w klasyczną listę. Mieszaj i układaj według zasad, które tylko dla Ciebie mają sens. Twórz rankingi, dziel i rządź! Zabaw się tier listami – grupuj i przerzucaj tytuły między poziomami.


Zacznij tworzyć swoje listy
Aby stworzyć listę, kliknij przycisk „Utwórz nową listę” na swoim profilu w nowej sekcji “Listy”. Wybierz typ listy, nadaj jej nazwę i zacznij dodawać tytuły. Możesz też dodawać tytuły do list bezpośrednio z panelu oceniania na stronie filmu (ikona “Dodaj do listy”).

Jeśli chcesz poznać wszystkie możliwości list – od tworzenia różnych typów list przez ustawienia po sposoby edycji – zajrzyj do przygotowanego przez nas samouczka.


Odkrywaj listy na Filmwebie i znajdź nowe filmowe inspiracje
Na stronach produkcji pojawiły się nowe sekcje – “Listy powiązane z filmem / serialem / programem / grą”. Zobaczysz tam listy, na których znajduje się wybrany tytuł. Może jest czyimś numerem jeden, a może wręcz przeciwnie – znalazł się w zestawieniu „najbardziej przereklamowane filmy sezonu”. Czasem jedna dobrze ułożona lista to lepsza rekomendacja niż „obiektywne” zestawienia lub bezosobowe rekomendacje algorytmów.


Zobacz, jak to robią inni
Nasi redaktorzy i krytycy przygotowali już swoje pierwsze listy, dzięki którym odkryjesz nowe filmowe inspirujące zestawienia.




Listy dostępne są na stronie internetowej www.filmweb.pl, wkrótce w aplikacji Filmweb.

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

"Drama": Zendaya i Pattinson na zdjęciach z premiery filmu

VOD Seriale Multimedia

"Tomb Raider". Sophie Turner z bronią w ręku. Tak wygląda serialowa Lara Croft

7 komentarzy
Filmy

"Diuna: Część trzecia": Gwiazdy filmu zdradzają nowe szczegóły fabuły

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Czy ktoś to jeszcze ogląda? Mamy odpowiedź

13 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - "One Piece" wyprzedza konkurencję

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - "Maszyna do zabijania" wciąż na szczycie

Tworzenie list