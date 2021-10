M. Night Shyamalan szykuje nowy film. Znamy jego tytuł

Jak wiadomo, na 2023 roku M. Night Shyamalan szykuje kolejny film. Wczoraj poznaliśmy jego tytuł. Brzmi on " Knock at the Cabin ".Na tym etapie Shyamalan nie ujawnia żadnych szczegółów fabuły. Póki co wiemy jedynie, że jego premiera planowana jest na początek lutego 2023 roku.Projekt powstaje dla studia Universal Pictures. Będzie to piąty wspólny projekt wytwórni i Shyamalana . Do tej pory w ramach współpracy powstały: " Wizyta ", " Split ", " Glass " i " Old ". Ten ostatni został wprowadzony do kin w czasach pandemii i przy budżecie w wysokości 18 milionów dolarów zarobił na całym świecie 90 milionów.