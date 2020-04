MFF Nowe Horyzonty połączy się z American Film Festival

W tym roku czeka nas wyjątkowa odsłona wszystkich stanów kina. W dniach 5-15 listopada we Wrocławiu równocześnie odbędą się 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty i 11. American Film Festival.14 kwietnia prezydent Wrocławia, Pan Jacek Sutryk, podjął decyzję o odwołaniu wszystkich wydarzeń kulturalnych w mieście do końca sierpnia. W związku z tym rozpoczęliśmy poszukiwania alternatywnego terminu dla tegorocznej edycji Nowych Horyzontów, pierwotnie zaplanowanej na czas między 23 lipca a 2 sierpnia.Choć sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna, listopadowy termin daje przestrzeń na możliwie dogodne i bezpieczne przygotowanie formuły połączonych festiwali. Wszelkie szczegóły, w tym związane z programem wydarzenia, będziemy ogłaszać na bieżąco. Przygotowaliśmy także rozwiązania dla osób, które kupiły już karnety na tegoroczną odsłonę festiwalu NH:- zakupiony karnet obowiązuje na listopadową odsłonę połączonych festiwali, ale można go także zamienić na voucher przeznaczony do wykorzystania podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w 2020 i 2021 roku (można np. część kwoty wykorzystać podczas tegorocznej odsłony festiwalu NH, część w przyszłym), wartość vouchera nie będzie mniejsza niż kwota wpłacona na poczet karnetu,- część lub całość kwoty wpłaconej na poczet karnetu można przekazać na rzecz Stowarzyszenia Nowe Horyzonty jako darowiznę,- można także dokonać zwrotu i otrzymać pełną kwotę na konto, z którego dokonano płatności.Wszelkie pytania dotyczące karnetów prosimy kierować na adres: sprzedaz@nowehoryzonty.pl.Wydarzenia branżowe Nowych Horyzontów (Polish Days, First Cut Lab, Studio Nowe Horyzonty+, A Sunday in the Country) odbędą się w możliwej do przeprowadzenia formule w zaplanowanych wcześniej terminach lipcowych.Dziękujemy za wszystkie słowa i gesty wsparcia, które do nas trafiają. To one dodają nam sił i utwierdzają w przekonaniu, że nasza praca zaowocuje wyjątkowym wydarzeniem.