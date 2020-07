MGM przejmuje nowy film Paula Thomasa Andersona

Nowa produkcja Paula Thomasa Andersona , której akcja toczy się w latach 70. XX wieku w Dolinie San Fernando, przechodzi z Focus Features do MGM. Choć żadne studio nie potwierdziło oficjalnie tej informacji, wiadomo, że sytuacja się pogarsza.Zdjęcia do nowego dzieła reżysera " Nici widmo " nie ruszyły ze względu na pandemię koronawirusa. Nie wiadomo, czy decyzja o przekazaniu praw podyktowana jest zbliżającym się terminem zakończenia produkcji, czy też okazała się ona zbyt kosztowna dla Focus Features. Zrealizowana przez wytwórnię " Nić widmo ", której produkcja kosztowała 35 milionów dolarów, zarobiła na świecie 48 milionów. Focus Features miało zająć się dystrybucją nowego filmu w USA. Prawa do rozpowszechniania dzieła za granicą miał Universal.Bohaterem produkcji ma być licealista odnoszący sukcesy jako dziecięcy aktor. Będzie to czwarty film Paula Thomasa Andersona , którego akcja toczy się w Dolinie San Fernando. Wcześniejszymi były " Boogie Nights ", " Magnolia " i " Lewy sercowy ".