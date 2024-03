Czy film Paula Thomasa Andersona z Leonardo DiCaprio to ekranizacja "Vineland"?

Anderson kręci film z DiCaprio i Pennem





Najlepsze i najgorsze role Leonardo DiCaprio

Sceny do filmu powstają ponoć m.in. w miejscach, które odwiedzał prezydent w czasach, gdy piastował stanowisko gubernatora Kalifornii. Allen twierdzi ponadto, iż film trafi do kin w pierwszym kwartale 2025 roku.Przypomnijmy, że w ubiegłym roku pojawiły się pogłoski, jakoby Anderson pracował nad ekranizacją powieściAkcja książki rozgrywa się tymczasem w 1984 roku w Kalifornii. Czyżby plotki okazały się prawdziwe?Polski wydawcaopisuje jego fabułę w następujący sposób:Projekt powstaje dla wytwórni Warner Bros. Ma to być najbardziej komercyjne przedsięwzięcie w całej karierze reżysera " Magnolii ". W związku z tym Anderson , który napisał również scenariusz, może liczyć na odpowiednio wysoki budżet rzędu 100 milionów dolarów. W obsadzie prócz DiCaprio i Penna znalazła się również Regina Hall