"Fuks 2" w drodze do kin. Stuhr i Musiał w obsadzie

Rozpoczęto pracę na planie zdjęciowym " Fuksa 2 " w reżyserii Macieja Dutkiewicza . Kontynuację popularnej polskiej komedii sensacyjnej zobaczymy w kinach w 2022 roku. Film produkuje House Media Company w koprodukcji z Grupą Polsat, a za jego rozpowszechnianie w kinach odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.W sequelu hitu z lat 90. powrócą Maciej Stuhr Janusz Gajos. Poza nimi w obsadzie znaleźli się Maciej Musiał Cezary Pazura oraz Paulina Gałązka Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec w dniu osiemnastych urodzin odpalił ładunek wybuchowy, ukradł samochód, przyczynił się do rozbicia dwóch policyjnych radiowozów i "stuknął na grubą kasę" szemranego biznesmena. Jednocześnie zdobył serce pięknej kobiety. Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko, a już niedługo okaże się, czy syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. Wszystko to stanie się za sprawą randki, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa i jeszcze większa miłość.Pierwszy " Fuks " trafił do kin w 1999 roku i stał się przepustką do kariery dla nieznanego jeszcze Macieja Stuhra. To po występie w tej produkcji nadszedł czas na kolejne komediowe sukcesy polskiego kina ze Stuhrem w rolach głównych. Warto wymienić chociażby " Chłopaki nie płaczą ", " Poranek Kojota " czy " Testosteron ". W drugiej części " Fuksa " rolę młodego-gniewnego przejmie Maciej Musiał , filmowy syn Stuhra. Czy równie skutecznie uda mu się wybrnąć z tarapatów i zdobyć serce pięknej kobiety?