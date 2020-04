Maddie Ziegler w debiucie reżyserskim Megan Park

Getty Images © Michael Tullberg

Maddie Ziegler () dołączy do obsady dramatu dla młodzieży "The Fallout". Gwiazdka będzie partnerować znanej z serialiFilm będzie pełnometrażowym debiutem Megan Park . Aktorka znana z nominowanego do Oscaranapisała też scenariusz. Główną bohaterką "The Fallout" będzie uczennica liceum Vada (w tej roli Ortega ). Musi ona poradzić sobie z załamaniem nerwowym, jakiego doznaje po szkolnej tragedii. Dramatyczne wydarzenia raz na zawsze wpłynęły na jej relacje z przyjaciółmi i rodziną.Kariera 18-letniej Ziegler zaczęła się od występu w teledysku Sii . Młoda aktorka zagrała epizody w kilku serialach, a jej debiutem na wielkim ekranie była rola w. Wkrótce będziemy mogli zobaczyć ją w reżyserowanym przez Stevena Spielberga remake'u "West Side Story".