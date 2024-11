Romans i wilkołaki! Czy to będzie nowy "Zmierzch"?

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Levi Miller

"Shiver" – romans i wilkołaki

Bohaterką tej historii jest Grace, która jako dziecko została zaatakowana przez stado wilków. Z opresji uratował ją wtedy żółtooki wilk. To wydarzenie zawiązało między nimi wyjątkową więź. Wiele lat później bohaterka poznaje chłopaka o imieniu Sam, który ma dokładnie takie same żółte oczy, i od razu zaczyna czuć z nim bliskość. Nieuchronny romans między tym dwojgiem rozgrywa się na tle mistycznych zdarzeń, tajemnic oraz intryg, które odsłaniają przed Grace prawdziwą naturę Sama. Nadchodząca zima sprawia, że Sam musi stanąć do walki o swoje człowieczeństwo, inaczej straci swoją miłość na zawsze.Reżyseruje Claire McCarthy , twórczyni filmu " Ofelia " z Daisy Ridley , będącego reinterpretacją "Hamleta".Zdjęcia trwają już w Vancouver.Po zażyciu grzybów halucynogennych młoda Elliot ma wizję i spotyka siebie w wieku 39 lat. Pod wpływem tego zdarzenia próbuje przewartościować swoje życie.