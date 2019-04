BIULETYN: Będzie 3. sezon "Wielkiej Szóstki"

Przed majową premierą drugiego sezonuDisney Channel ogłosił, że serial będzie kontynuowany. [za: The Hollywood Reporter] Osgooda Perkinsa trafi do amerykańskich kin 31 stycznie 2020 roku. [za: The Hollywood Reporter] Maddie Ziegler dołączyli do obsady musicalu Stevena Spielberga . [za: Deadline] Jessica Mecklenburg napisze scenariusz serialudla Amazonu. Będzie to ekranizacja książki Liv Constantine. Amber Patterson uważa, że jest stworzona do życia w luksusie. Ma wybujałe ambicje, zero skrupułów i spore zdolności aktorskie. Daphne Parrish ma wszystko, o czym marzy Amber. Bogatego i przystojnego męża, luksusowy dom i udane dzieci. Prowadzi idealne, pozbawione trosk życie. Amber obmyśla plan, jak zająć jej miejsce. Bez skrupułów, krok po kroku wdziera się w życie Parrishów, umiejętnie manipulując wszystkimi członkami rodziny. Prowadzi cyniczną grę, ale musi się spieszyć, bo na jaw mogą wyjść jej sekrety z przeszłości. Nie wie, że jest tylko pionkiem i to nie ona rozdaje karty. [za: Deadline] Gillian Jacobs dołączyła do obsady jednego z filmów. Ich akacja rozgrywa się w pełnym tajemnic Shadyside. Jacobs dołączyła do filmu opowiadający o wydarzeniach z 1994 roku. Pozostałe dwa mają miejsce w latach: 1978 i 1666. [za: The Hollywood Reporter] Jake Abel dołączył do obsady filmu. Obraz powstanie na bazie opublikowany wspomnień Boba Zellnera. Był on wnukiem członka Ku Klux Klanu, który sprzeniewierzył się rodzinnej tradycji i w latach 60. stanął po stronie czarnoskórych mieszkańców Ameryki w ich walce o równouprawnienie. [za: Deadline] Janine Eser napisze scenariusz filmu na bazie bestsellerowych wspomnień Trevora Noah. Opisał w nich swoje burzliwe i często bolesne doświadczenia z dorastania w końcowym okresie apartheidu. Kluczową postacią była dla niego matka, która został postrzelona w głowę przez ojczyma Trevora, ale przeżyła. [za: Deadline] Dascha Polanco dołączył do obsady musicalu. Głównym bohaterem jest mieszkaniec dzielnicy Manhattanu Washington Heights. Kiedy dziedziczy po zmarłej babce zwycięski los na loterię i miliony dolarów, postanawia zamknąć swój sklepik z winami i przenieść się na słoneczną plażę Dominikany. Akcja przedstawienia rozgrywa się w ciągu trzech dni, kiedy to główny bohater żegna się z sąsiadami i przyjaciółmi. Z czasem orientuje się, że przez ostatnie lata to oni byli jego rodziną, przez co czuje się całkowicie rozdarty i zaczyna wątpić, czy wyjazd jest najlepszym rozwiązaniem. [za: The Hollywood Reporter]New Line zakupiło prawa do niewydanej jeszcze powieści fantasy. Jest to historia grupy awanturników, którzy zabijają potwory i złych magów, a kiedy wracają do domu odprężają się grając w grę RPG "Pokoje i przedsionki", w której wcielają się w typowych uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej. Pewnego dnia jednak uruchomiona zostaje prastara klątwa i bohaterowie naprawdę lądują w świecie typowych amerykańskich przedmieść. [za: Deadline] Lily Cowles zagrają u boku Janelle Monáe w niezatytułowanym dramacie podejmującym problematykę napięć rasowych we współczesnej Ameryce. [za: Deadline] Haley Lu Richardson zagrają u boku Colina Farrella w filmie. Jest to adaptacja opowiadania "Saying Goodbye to Yang" pióra Alexandra Weinsteina. Jego bohaterami są ojciec i córka, którzy walczą o życie robota będącego członkiem ich rodziny. [za: Collider] Dennis Dugan wyreżyseruje niezależną komedię. Będzie to skoncentrowana na kobietach opowieść o osobach pracujących przy weselu, podczas gdy ich własne związku są dalekie od ideału. [za: Deadline]