Magdalena Popławska w thrillerze, który zaszokował świat

"Łańcuch" (ang. The Chain) to amerykański bestseller autorstwa Adriana McKinty'ego.Po raz pierwszy w Polsce książkę promuje film, który jest adaptacją jej fragmentu.Rolę głównej bohaterki kreuje Magdalena Popławska , reżyserem filmu jest Maciej Kawulski ), za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica , kierownictwo produkcji Andrzej Besztak Rachel jest silną kobietą, borykającą się z rakiem, kredytem, samotnym macierzyństwem. Wszystko zaczyna się układać, kobieta ma właśnie rozpocząć pracę na uniwersytecie, gdy dochodzi do najbardziej dramatycznego wydarzenia w jej życiu... zostaje wciągnięta w tytułowy ŁAŃCUCH.Koncept autora "Łańcucha" łamie wszelkie dotychczasowe schematy, do jakich przyzwyczajeni są wielbiciele thrillerów. Zaskakujący pomysł i filmowo skonstruowana fabuła książki sprawiły, że prawa do ekranizacji zostały natychmiast kupione przez Paramount Pictures.Tym razem polscy twórcy wyprzedzili amerykańskiego giganta i przedstawiają swoją filmową wersję kluczowego fragmentu książki.Prawa do publikacji "Łańcucha" sprzedano do 37 krajów. Tam, gdzie powieść już się ukazała, natychmiast stała się bestsellerem, określanym przez recenzentów i czytelników jako szokujący.W Polsce thriller ukazał się 18 września nakładem Wydawnictwa Agora. Można go kupić TUTAJ