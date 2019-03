Marvelowskie "What If" zmierza na mały ekran

Marvel Studios wyprodukuje nowy serial dla platformy Disney+. Będzie on oparty na popularnej, marvelowskiej serii komiksowejOpowieść będzie osadzona w kinowym uniwersum Marvela, nie chodzi jednak o superbohaterski kanon – "What If" to alternatywne historie, rozgrywające się w węzłowych momentach kultowych historii. Dowiemy się np., co by się stało, gdyby to Loki odnalazł młot Thora, Thanos dołączył do Avengers, J. Jonah Jameson adoptował Spider-Mana, a oryginalni członkowie Fantastycznej Czwórki nigdy nie zdobyli nadprzyrodzonych zdolności. Kevin Feige z Marvel Studios będzie producentem całości. Serial będzie miał formę antologii, kolejne odcinki nie będą ze sobą powiązane fabularnie.