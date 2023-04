Mastercard OFF CAMERA: "Całkowite zaćmienie" – pokaz specjalny

Głośny film Agnieszki Holland , zrealizowany według scenariusza Christophera Hamptona , opowiada historię burzliwego romansu dwóch wielkich artystów, zaliczanych do grona poetów wyklętych, których twórczość, po ich śmierci, stała się przedmiotem kultu.to jedna z pierwszych dużych ról Leonardo DiCaprio , pokazująca skalę jego niezwykłego talentu. Muzykę do filmu stworzył Jan A.P. Kaczmarek – nominowany do BAFTA i Złotych Globów wybitny kompozytor, laureat Oscara za film. W specjalnej rozmowie poprzedzającej projekcję w kinie Kijów, Agnieszka Holland opowie o współpracy z kompozytorem znanej dziennikarce, Grażynie Torbickiej, która od lat współpracuje z Festiwalem Mastercard OFF CAMERA i prowadzi najważniejsze rozmowy z twórczyniami i twórcami kina niezależnego.Akcja filmu "Całkowite zaćmienie", szczególnie mocno rezonujący w kontekście aktualnego klimatu obyczajowego w Polsce. Rozgrywa się bowiem w środowisku artystycznej bohemy XIX-wiecznej Francji, która nie stroni od trudnych tematów, epatowania emocjonalnością i kontrowersją i nie boi prób redefiniowania norm kulturowo-społecznych. W ręce uznanego francuskiego poety Paula Verlaine’a trafia kilka wierszy niejakiego Arthura Rimbauda. Utwory te wstrząsają nim do głębi, w konsekwencji postanawia zaprosić młodego, aspirującego artystę do siebie. Od pierwszego spotkania staje się dla niego jasne, że ma do czynienia z prawdziwym geniuszem, obdarzonym niesamowitą wrażliwością na sztukę i pozostającym poza wszelkimi konwenansami mieszczańskiego życia. Podziw, jaki Verlaine żywi do młodego poety, wykracza daleko poza jego utwory, a przeradza się w erotyczną fascynację, która staje się inspiracją dla twórczości obu bohaterów.Szczegółowe informacje na temat programu Festiwalu oraz biletów na pokazy specjalne i pojedyncze seanse została ogłoszone już wkrótce. Więcej na offcamera.pl