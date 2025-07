Barbie wraca na ekrany. Jako animacja od twórców "Minionków"

Animowana "Barbie" rusza do kin

Margot Robbie w filmie "Barbie"



Zwiastun filmu "Barbie"

Według źródeł portalu Deadline. Nie znamy zatem szczegółów fabuły projektu. Również tajemnicą pozostają nazwiska twórców realizujących film.Za dystrybucję ma odpowiadać, które ma podpisaną umowę na wyłączność z Illumination.Oczywiście Barbie ma za sobą długą tradycję występowania w filmach animowanych. Dotychczasowe produkcje, które powstają od początku XXI wieku, były jednak skierowane na rynek DVD. Obecnie najnowsze części przygód lalki są udostępniane za pomocą platformy streamingowej Netflix.Animowana "Barbie" to jedynie fragment ekspansji Mattela na kina. W 2026 na ekrany trafią aż dwie produkcje: " Matchbox " i " Masters of the Universe ". W kolejce do realizacji czeka już kilkanaście innych projektów opartych na grach i zabawkach marki. Są wśród nich m.in. karcianka UNO, fioletowy dinozaur Barney, lalki Ameican Girl i Hot Wheels.Film " Barbie " okazał się gigantycznym sukcesem. Na całym świecie zarobił prawie 1,45 miliarda dolarów i przez długi czas cieszył się statusem najbardziej dochodowej produkcji 2023 roku.Idealne życie Barbie ( Margot Robbie ) zakłócają niespodziewane myśli o śmierci. Aby naprawić sytuację, lalka musi odnaleźć dziewczynkę, która się nią bawi. W podróży do Prawdziwego Świata postanawia towarzyszyć jej Ken ( Ryan Gosling ).