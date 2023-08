Margot Robbie nie chciała zagrać Barbie?! Którą aktorkę widziała w tej roli?

"Barbie": Gal Gadot zamiast Margot Robbie?

Gal Gadot na premierze "Barbie"

W wywiadzie, jakiego udzieliła w maju magazynowi "Vouge", Margot Robbie mówiła, że początkowo nie chciała zagrać Barbie Greta Gerwig , reżyserka i współautorka scenariusza, była jednak przekonana, że aktorka idealnie pasuje do tej roli.– wspominała Robbie W tej samej rozmowie zdradziła, którą aktorkę widziała w roli Barbie.– mówiła.Ekranowa Wonder Woman odniosła się do tych słów w rozmowie z portalem Flaunt.– powiedziała. Barbie " z Margot Robbie Ryanem Goslingiem w rolach głównych trafiła na ekrany kin 21 lipca. Na całym świecie film zarobił już ponad miliard dolarów. Aktualnie w rankingu najbardziej dochodowych produkcji roku zajmuje drugie miejsce. Zobaczcie jego zwiastun:Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Barbie ":