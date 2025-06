Matthew McConaughey detektywem w filmie twórcy serialu "Detektyw"

Twórca i gwiazda "Detektywa" ekranizują cykl o słynnym detektywie

Projekt jeszcze nie ma oficjalnego tytułu. Wiemy jednak, że będzie to ekranizacja którejś z historii o detektywie Pizzolatto jest autorem scenariusza, a McConaughey zagra główną rolę.Mike Hammer to postać stworzona w latach 40. ubiegłego wieku przez pisarza Mickey Spillane'a . Pierwotnie miał być bohaterem komiksowym, ale kiedy ten pomysł został odrzucony, Spillane przerobił go na bohatera kryminalnych powieści pulpowych.Mike Hammer debiutował jako prywatny detektyw w 1947 roku w powieści. Mike to detektyw, który ma dość cyniczne podejście do świata. W swoich śledztwach chętnie korzysta z siły fizycznej. Bije każdego, kto jego zdaniem sobie na to zasłużył. Jego jedyną słabością jest Velda, jego sekretarka.Cykl powieściowy o Hammerze wciąż jest żywy. Co prawda wydana w tym roku powieśćjest ostatnią, ale w branży rozrywkowej nic nie jest wieczne, nawet koniec serii.W Polsce jednak Mike Hammer jest prawie nieznany. Wydania doczekały się tylko dwie powieści Spillane'a (czyli pierwszy tom cyklu) oraz(tom 6).W latach 50. Hollywood było oczarowane postacią Mike'a Hammera. Między 1953 a 1963 rokiem powstały aż trzy filmy o nim plus jeden serial. Comeback nastąpił w latach 80., kiedy to powstały dwa seriale i kilka filmów telewizyjnych, w których w detektywa wcielał się Stacy Keach . W 1982 roku powstał też film kinowy " Brutalna gra ", w którym Hammera grał Armand Assante Niedawno prawa do całego cyklu nabyło studio Skydance. Wytwórnia ma nadzieję na stworzenie filmowo-serialowej marki.