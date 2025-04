Co z "Easy's Waltz"? Twórca "Detektywa" gorzko o postprodukcji

Co z "Easy's Waltz" Nica Pizzolatto?

Getty Images © Stefano Guidi

Kim jest Nic Pizzolatto?

"Detektyw" w programie Serial Killers

Niestety tajemnicza cisza wokół reżyserskiego debiutu twórcy " Detektywa " nie oznacza niczego dobrego. Według bloga World of Reel, Pizzolatto , który jest autorem scenariusza, walczy z producentami o swoją wersję montażową. Na pytanie jednego z fanów o aktualizację statusu filmu twórca odpowiedział w mediach społecznościowych tak:Projekt określany jest jako połączenie " Swingers " z " Narodzinami gwiazdy ". Główny bohater opowieści to pechowy komik i piosenkarz próbujący odnaleźć się we współczesnym Las Vegas. Mężczyzna spotyka na swojej drodze przedstawicieli starej szkoły miasta grzechu. W filmie wystąpią Vince Vaughn Nic Pizzolatto to amerykański scenarzysta najlepiej znany jako twórca serialu " Detektyw ". Przyniósł mu on m.in. nominacje do Emmy oraz nagrody Amerykańskiej Gildii Scenarzystów. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak " Dochodzenie ", " Siedmiu wspaniałych ", " Galveston. Droga do ocalenia " czy " Winni ". "Easy's Waltz" ma być jego debiutem reżyserskim (próbkę jego umiejętności mogliśmy zobaczyć w czwartym i piątym odcinku trzeciego sezonu " Detektywa ").Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki recenzują finał czwartego sezonu " Detektywa ":