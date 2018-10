MediaTory 2018: "Movie się" z nominacją!

Ogłoszono nominacje w 12. edycji Plebiscytu MediaTory. Wśród nominowanych znalazł się program Filmwebu "Movie się".MediaTory to nagrody przyznawane przez studentów. Laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu studentów 22 polskich uczelni, na których dziennikarstwo funkcjonuje jako odrębny kierunek. Do głosowania jest uprawnionych ponad 10 tys. osób. Wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia podczas gali w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.Prowadzony przez Łukasza Muszyńskiego, Jakuba Popieleckiego i Michała Walkiewicza program "Movie się" został nominowany w kategorii "Akumulator", w której dziennikarze są nagradzani za "optymistyczny przekaz w mediach i ładowanie pozytywną energią".- Tomasz Broda, "Zrób sobie..." ("Wprost")- Michał Janczura (TOK FM)- Jacek Laskowski (TVP)- "Movie się" (Filmweb)- Andrzej Sołtysik, "As w kinie" (Meloradio)