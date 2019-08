Mistrzowie Kina Mastercard: Torbicka i Walkiewicz o "Maiden"

3 2 1















Bilety na filmy z cykluwciąż można nabyć w kasach kin oraz na stronie Multikina Kolejnym filmem, o którym porozmawiają Grażyna Torbicka i Michał Walkiewicz, będą wstrząsające Claudio Giovannesiego na podstawie scenariusza Roberto Saviano, autora "Gomorry". Możemy obiecać, że opowieść o dzieciakach z neapolitańskiej mafii nie pozostawi was obojętnymi.Zapraszamy Was również do odwiedzenia