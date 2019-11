Mo'Nique pozywa Netflix. Oskarża platformę o rasizm!

Getty Images © Tommaso Boddi



Na początku 2018 roku pisaliśmy na stronach Filmwebu o Mo'Nique , która oburzona była tym, jak potraktował ją Netflix. Laureatka Oscara, Złotego Globu i BAFTA nawoływała wtedy do bojkotu platformy. Teraz zaś postanowiła walczyć o swoje w sądzie. Mo'Nique oskarża Netflix o rasistowskie praktyki polegające na płaceniu czarnoskórym artystkom dużo mniej niż otrzymują za tę samą pracę białe kobiety. Co więcej, kiedy Mo'Nique zaprotestowała przeciwko szokująco niższej gaży, szefowie platformy mieli uparcie trzymać się pierwotnej propozycji. Tymczasem, kiedy biała aktorka zaprotestowała, gdy otrzymała gażę dużo niższą od aktorów, Netflix zgodził się zaoferować jej więcej pieniędzy.Powyższa sytuacja odnosi się do Amy Schumer , która za nagranie specjalnego programu dla Netfliksa otrzymała 13 milionów dolarów. Kiedy platforma zaproponowała, że podobny program wyprodukuje z Mo'Nique , to aktorce zaproponowano zaledwie 500 tysięcy dolarów.W 2018 roku Mo'Nique podkreślała, że nie atakuje Schumer – powiedziała. Jest zła na szefów Netfliksa.Przedstawiciele platformy zdążyli już wydać własne oświadczenie w tej sprawie. Zapowiadają w nim walkę o odrzucenie pozwu aktorki jako oszczerczego, ponieważ ich zdaniem Netflix jest bardzo zaangażowany w sprawę równego traktowania, włączania i akceptowania różnych mniejszości i traktuje oskarżenia o dyskryminację bardzo poważnie.