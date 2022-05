Morgan Freeman z zakazem wjazdu do Rosji "na zawsze"

Morgan Freeman i Rob Reiner na liście

W sobotę rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło listę 963 Amerykanów, którzy od teraz mają zakaz wjazdu do tego kraju. Zakaz ustanowiony został "na zawsze".Na liście osób, dla których granice Rosji są permanentnie zamknięte, dominują oczywiście politycy. To odwet za sankcje, jakie wspierali po tym, jak Rosja dokonała zbrojnej agresji na Ukrainę.Dostało się jednak także ludziom świata rozrywki. Na liście jest aktor Morgan Freeman Rob Reiner . Powodem ich umieszczenia się jest to, że panowie w 2017 roku powołali do życia NGO, którego celem było przeprowadzenie śledztwa w sprawie wyborów rosyjskich z 2016 roku, co do których istnieje poważne podejrzenie, że na ich wynik miał wpływ Kreml.Innym przedstawicielem branży filmowej z zakazem wjazdu do Rosji jest producent i twórca nieistniejącej już platformy streamingowej Quibi Jeffrey Katzenberg Poniżej prezentujemy odcinek naszego programu "Na skróty", który poświęcony był filmowi " Siedem ". Jedną z jego gwiazd był właśnie Morgan Freeman