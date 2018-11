Morricone vs Playboy: redakcja przyznaje się do błędu

Getty Images © Franco Origlia



Wygląda na to, że awantura wokół niesławnego wywiadu niemieckiego "Playboya" z Ennio Morricone zmierza do finału. Redakcja miesięcznika właśnie przyznała, że wypowiedzi legendarnego kompozytora dotyczące Quentina Tarantino zostały przeinaczone."Playboy" obarcza za wszystko winą swojego współpracownika, dziennikarza muzycznego Marcela Andersa. To on w czerwcu tego roku przeprowadził dla magazynu wywiad z Morricone , a potem go spisał.- W przeszłości nie mieliśmy powodu, by wątpić w jego dziennikarską uczciwość i umiejętności - przyznał redaktor naczelny Florian Boitin - Na podstawie informacji, jakimi teraz dysponujemy, musimy, niestety, założyć, że słowa, które padły w trakcie wywiadu, po części zostały przełożone niepoprawnie.Boitin wyraził żal z powodu zaistniałej sytuacji. Poinformował również, że jego redakcja pracuje nad wyjaśnieniem sprawy do końca. Nie uściślił jednak, które fragmenty wywiadu zostały przeinaczone, a które nie.Co ciekawe, jeszcze wczoraj wydawca miesięcznika bronił redakcji po tym, jak Morricone oskarżył ją o kłamstwo.Przypomnijmy: w opublikowanym w grudniowym numerze tekście kompozytor nazywa Quentina Tarantino kretynem kradnącym pomysły od innych filmowców. Włoch w niepochlebnych słowach wypowiada się również o gali oscarowej.