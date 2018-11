"Playboy": Morricone naprawdę nazwał Tarantino kretynem

Getty Images © Todd Williamson



Burda Verlag – wydawca "Playboya" w Niemczech – stanął w obronie redakcji po tym, jak Ennio Morricone oskarżył ją o kłamstwo.Przypomnijmy: w najnowszym grudniowym numerze magazynu znalazł się wywiad, w którym legendarny kompozytor nie szczędzi przykrych słów Quentinowi Tarantino . Nazywa go kretynem, a jego filmy przedstawia jako ciągłą kradzież od bardziej utalentowanych filmowców.Tuż po tym, jak o publikacji zrobiło się głośno, Morricone zapewnił, że nigdy nie rozmawiał z dziennikarzem niemieckiego "Playboya". Zapowiedział również podjęcie kroków prawnych przeciwko redakcji.Wydawca magazynu zapewnia, że rozmowa miała miejsce. Doszło do niej 30 czerwca 2018 roku w posiadłości artysty w Rzymie. Wywiad przeprowadzono z okazji koncertu Morricone w Niemczech, który odbędzie się w styczniu 2019. W rozmowie uczestniczył przedstawiciel organizatora imprezy, firmy Semmel Concerts. W trakcie spotkania miały zostać wygłoszone wszystkie kontrowersyjne opinie. Burda Verlag nie ujawniło niestety, czy istnieje nagranie z wypowiedziami Morricone Kompozytor świętował kilka dni temu 90. urodziny. Włoch ma na koncie 2 Oscary (w tym jeden za całokształt twórczości) i ponad 500 ścieżek dźwiękowych, w tym niezapomniane tematy przewodnie do filmów Sergia Leone